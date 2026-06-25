La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, recorrió junto a autoridades nacionales el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, en San Rafael, donde se presentaron los avances de las tareas de remediación ambiental que se ejecutan en el histórico yacimiento de uranio. La visita contó con la participación del secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli; representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); integrantes de la Comisión Auditora de la Universidad Nacional de Cuyo y directivos del complejo minero.

Durante la recorrida, las autoridades observaron las obras vinculadas al tratamiento de pasivos ambientales generados durante la operación minera desarrollada entre 1975 y 1997, además de los sistemas de monitoreo y control actualmente en funcionamiento. Latorre aseguró que uno de los principales objetivos de la visita fue verificar el estado actual de las tareas y ratificar la continuidad de los trabajos. La funcionaria sostuvo que la remediación ambiental se mantiene activa y destacó una mayor coordinación entre la Provincia y la Nación para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2019.

La funcionaria también recordó la importancia histórica de Sierra Pintada para el desarrollo nuclear argentino. Entre 1975 y 1997, el complejo produjo alrededor de 1.600 toneladas de uranio, equivalente a aproximadamente el 20% de los recursos estimados del yacimiento, considerado todavía el mayor depósito de uranio conocido del país.

Según explicó, la paralización de la producción respondió principalmente a razones económicas vinculadas a la caída de los precios internacionales del mineral y no a cuestiones ambientales. En ese sentido, señaló que el escenario global actual presenta condiciones diferentes, con una demanda creciente de uranio y un renovado interés por la energía nuclear como fuente de generación eléctrica.

Por su parte, Ramos Napoli afirmó que la remediación de Sierra Pintada constituye una de las prioridades de la Secretaría de Asuntos Nucleares. El funcionario sostuvo que la recuperación de la minería de uranio forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer las capacidades nucleares argentinas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Durante la visita también se detallaron las principales obras ejecutadas en los últimos años, entre ellas nuevos diques para disposición de materiales, sistemas de tratamiento de efluentes, infraestructura para la gestión de residuos y la construcción de una planta destinada al tratamiento de radio y arsénico.

Las autoridades destacaron además que el proyecto cuenta con monitoreos ambientales permanentes y auditorías externas realizadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Según informaron, los controles efectuados hasta el momento no registraron valores fuera de los parámetros establecidos.