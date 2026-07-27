La construcción del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson continúa avanzando con la incorporación de dos nuevos frentes de ejecución. La medida permitirá acelerar el desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes que lleva adelante el Gobierno de San Juan con fondos provinciales.

La obra registra un avance general del 17,74% y actualmente los trabajos se realizan en distintos sectores del predio de manera simultánea. Mientras continúa el montaje de la estructura metálica principal del futuro bloque de consultorios pediátricos, comenzaron las tareas de excavación, hormigones de limpieza y el armado de bases y vigas de arriostramiento del sector destinado a los consultorios para adultos.

En paralelo, también avanza la construcción de un nuevo galpón de depósito. Las tareas incluyen el montaje de la estructura metálica, la ejecución de las escaleras, el tendido de cañerías para la red cloacal y el reacondicionamiento del tablero general eléctrico de baja tensión.

El futuro edificio permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención ambulatoria del principal centro de salud de la provincia. Contará con 76 consultorios distribuidos en una superficie superior a los 6.400 metros cuadrados, además de espacios destinados a distintas especialidades médicas, áreas administrativas, servicios y sectores de apoyo.

Desde el inicio del proyecto ya fueron ejecutadas las fundaciones profundas mediante pilotes y cabezales, las plateas de fundación y gran parte de la estructura de hormigón. En los últimos meses comenzó el montaje de la estructura metálica principal, una etapa que permitió incrementar el ritmo de obra y habilitar nuevos sectores de trabajo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la apertura de nuevos frentes refleja el crecimiento sostenido del proyecto y permitirá optimizar los plazos de ejecución.

Una vez finalizado, el nuevo edificio de Consultorios Externos fortalecerá la infraestructura del Hospital Rawson, mejorará las condiciones de atención para miles de pacientes y brindará espacios modernos, accesibles y preparados para responder a la creciente demanda del sistema público de salud.