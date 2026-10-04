El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Recursos Energéticos perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, puso en marcha intensas tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación de suelo en los espacios públicos del perilago del Dique Ullum.

Las labores, ejecutadas con maquinaria y equipos idóneos, se desarrollan en el marco de las acciones del Comité Permanente de Operaciones de Emergencia (COPRE).

Las intervenciones operativas comenzaron puntualmente en ambos márgenes del Espigón del Embarcadero, sector estratégico para la afluencia de visitantes durante la época estival.

El propósito central de estos trabajos de mantenimiento e infraestructura es dejar en óptimas condiciones los sectores públicos aptos para el esparcimiento.

Una vez concluidas las tareas de acondicionamiento del terreno, las áreas recreativas serán delimitadas y boyadas por el personal de Seguridad Náutica para garantizar el uso seguro de bañistas y deportistas durante la próxima temporada veraniega.