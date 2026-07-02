Las obras de remodelación del Parque de Mayo continúan avanzando en el marco de un plan integral que busca transformar de manera integral uno de los principales pulmones verdes de San Juan. Desde el Ministerio de Infraestructura estiman que la intervención en el sector del lago estaría finalizada hacia fines de noviembre.

En este contexto, la subsecretaria de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, Laura Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que el sector del lago registra actualmente un avance cercano al 30% y se encuentra en una etapa clave de ejecución. “Esperamos que para fines de noviembre podríamos estar ya finalizando la obra y que ya esté terminado el lago”, afirmó.

(Foto: DIARIO HUARPE)

Uno de los ejes centrales del proyecto es la construcción del nuevo puente peatonal sobre el lago, una estructura de hormigón armado que tendrá una extensión de 70 metros y que ya avanza en su etapa de fundaciones y ejecución de losas. “Se está armando todo lo que es la losa del puente; va a ser de hormigón este puente donde el visitante va a poder cruzar de un lado al otro. Va a estar iluminado, va a tener lago y chorros de agua”, detalló.

(Foto: DIARIO HUARPE)

En paralelo, en el sector del lago se desarrollan tareas complementarias que incluyen la restauración del fondo, la recuperación del perímetro y el acondicionamiento de estructuras existentes. A estos trabajos se suma la incorporación progresiva de elementos de seguridad y terminaciones en el entorno del espejo de agua, en el marco de la puesta en valor integral del área.

La funcionaria agregó que el proyecto forma parte de una planificación mayor orientada a ampliar servicios y recuperar sectores del parque para su uso pleno. “Esto es un master plan de la renovación del Parque de Mayo para darle al sanjuanino otros servicios que el parque no tenía y restaurar ciertos lugares y poder aprovecharlos al 100%”, señaló.

Se construyen espacios de servicios en sectores estratégicos del predio. (Foto: DIARIO HUARPE)

El plan también contempla la recuperación del tradicional trencito del parque, junto con la construcción de nuevas boleterías, pergolados, veredines perimetrales y la puesta en valor de sectores de descanso, bancos y áreas recreativas.

De esta manera, la obra avanza hacia una de sus etapas más importantes, con el sector del lago como eje central del cronograma y con finalización prevista para fines de noviembre.

Avances en el sector de calle 25 de Mayo

En paralelo, se ejecutan los nuevos núcleos de servicios ubicados en el sector de calle 25 de Mayo y dentro del predio del Parque de Mayo. Allí se construyen sanitarios completamente nuevos, kioscos y espacios de apoyo, con ampliación de la infraestructura existente e incorporación de baños adaptados para personas con discapacidad.

Según la planificación de obra, los baños actuales permanecerán operativos hasta la habilitación de las nuevas instalaciones. Una vez finalizada esa etapa, se procederá a la demolición de las estructuras existentes.