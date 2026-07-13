La investigación por un caso de abigeato ocurrido en el departamento Zonda continuó durante los últimos días y la Justicia avanzó sobre distintas líneas que buscaron identificar al o los responsables del robo de un animal vacuno que posteriormente fue faenado en un descampado del departamento Ullúm. La investigación reunir nuevos elementos de interés para la causa y no descartaron que en los próximos días se concretaran órdenes de detención contra algunos sospechosos.

El hecho se conoció luego de la denuncia presentada por Víctor Orellano, de 69 años, encargado de la finca agropecuaria Mar, ubicada en la zona de Villa Tacú. Según quedó asentado en la causa, el hombre se retiró del establecimiento el pasado 7 de julio alrededor de las 20 y regresó al día siguiente cerca de las 7. Al recorrer el predio advirtió que uno de los animales vacunos había desaparecido, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades policiales.

Los elementos hallados son compatibles con el animal robado y faenado.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 14ª de Zonda, desde donde se inició una investigación junto con personal policial y funcionarios de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores realizaron un rastrillaje por distintos sectores de la zona hasta que una serie de indicios los condujo hacia un descampado ubicado en el departamento Ullúm.

En ese lugar, entre matorrales, los efectivos encontraron vísceras que serían compatibles con el animal denunciado como sustraído. A pocos metros también secuestraron bolsas que contenían distintos cortes de carne, los cuales quedaron a disposición de la investigación para determinar su procedencia mediante las pericias correspondientes.

Con esos elementos incorporados al expediente, la pesquisa avanzó sobre nuevas hipótesis. Las tareas de inteligencia desarrolladas por los investigadores apuntaron hacia una presunta banda dedicada al abigeato que operaría en la zona y cuyos integrantes serían conocidos en el ambiente delictivo por antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que durante los últimos días se recolectaron testimonios y otros elementos probatorios que fortalecieron la causa. En ese contexto, los funcionarios judiciales analizaron la información obtenida y evaluaron solicitar medidas procesales contra algunos de los sospechosos, entre ellas posibles órdenes de detención.

Mientras tanto, la investigación permanece en plena etapa de recolección de pruebas. Los investigadores continuaron con entrevistas, análisis de los rastros levantados durante los procedimientos y distintas diligencias destinadas a reconstruir el recorrido realizado por quienes sustrajeron el animal desde la finca de Villa Tacú hasta el lugar donde finalmente fue faenado.

La causa permanece en la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, cuyos investigadores continúan trabajando para identificar a todos los involucrados y determinar el grado de participación de cada uno en el hecho. Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque desde la investigación señalaron que las actuaciones siguen su curso y que las medidas previstas podrían concretarse una vez reunidos los elementos de prueba suficientes.