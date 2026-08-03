Ave Fénix llega a San Juan con un show que reinventa la música clásica

La agenda cultural de San Juan sumará esta semana una propuesta de nivel internacional. El cuarteto de cuerdas Ave Fénix llegará al Cine Teatro Municipal con un espectáculo que combina la elegancia de la música clásica con la fuerza del rock, el pop, las bandas sonoras del cine y la música electrónica.

La presentación será el jueves 6 de agosto, a las 21, en el Cine Teatro Municipal, donde el grupo ofrecerá un show pensado para acercar la música de cámara a públicos de todas las edades a través de un formato innovador.

Con dirección musical de Manuel Wirzt, Ave Fénix propone una experiencia que rompe con el concepto tradicional del cuarteto de cuerdas. El espectáculo combina arreglos originales, recursos visuales y una puesta en escena contemporánea para reinterpretar obras y canciones emblemáticas desde una mirada diferente.

Una propuesta que reinventa el cuarteto de cuerdas

El espectáculo se caracteriza por fusionar distintos géneros musicales en un mismo escenario. La propuesta reúne piezas de la música clásica junto con versiones de grandes éxitos del rock y el pop, además de composiciones pertenecientes a reconocidas bandas sonoras cinematográficas y pasajes de música electrónica.

La producción busca ofrecer una experiencia inmersiva donde el virtuosismo de los intérpretes se combina con una estética moderna y una puesta visual especialmente diseñada para potenciar cada interpretación.

Desde la producción destacan que no se trata únicamente de un concierto, sino de una propuesta artística integral que transforma obras icónicas en versiones originales, manteniendo la excelencia técnica de un cuarteto de cuerdas y sumando una impronta contemporánea.

Los músicos

Ave Fénix está integrado por:

Valter Izzo, violín.

Javier Kase, violín.

Pablo Raffo, viola y responsable de los arreglos musicales.

Nicolás String, violoncello.

La dirección musical está a cargo de Manuel Wirzt, reconocido músico y compositor argentino.

Entradas

El espectáculo se realizará el jueves 6 de agosto, a las 21, en el Cine Teatro Municipal de San Juan. Las entradas generales tienen un valor de $45.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb y en Hoffmann Instrumentos.