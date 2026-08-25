Más de 400 pasajeros argentinos y españoles quedaron varados en Natal, Brasil, luego de que el avión de la aerolínea Plus Ultra en el que viajaban desde Buenos Aires hacia Madrid debiera realizar un aterrizaje de emergencia por una falla técnica.

El vuelo había partido desde Buenos Aires el domingo a las 13.30 y llevaba entre 350 y 400 personas a bordo. El viaje transcurría con normalidad hasta que, unas cuatro o cinco horas después del despegue, los pasajeros comenzaron a percibir ruidos y cambios en el funcionamiento de la aeronave.

En ese momento, el comandante informó que debían descender y aterrizar de urgencia debido a una “falla técnica”. El avión se desvió hacia Natal, donde logró aterrizar sin que se registraran heridos.

Sin embargo, una vez en tierra comenzó el problema para los pasajeros. Los viajeros denunciaron horas de incertidumbre, falta de información y dificultades para recibir asistencia y alojamiento. Algunos incluso pasaron la noche en el aeropuerto mientras esperaban una solución de la compañía.

El vuelo debía continuar hacia Madrid, pero durante el lunes los pasajeros recibieron distintas promesas sobre la llegada de otra aeronave que finalmente no se concretaron.

Cuándo podrán continuar el viaje

Finalmente, Plus Ultra confirmó que un avión será enviado a Natal este martes para trasladar a los pasajeros hacia Madrid.

Según informó la compañía, el nuevo vuelo está programado para despegar a las 18.50, hora local de Brasil, y tiene previsto arribar a Madrid a las 7.40 del miércoles, hora española.

La aerolínea indicó además que dispuso alojamiento y asistencia para los pasajeros afectados durante la espera. Los traslados desde los hoteles hasta el aeropuerto serán coordinados por el personal de asistencia local.

El incidente generó reclamos entre los viajeros, que cuestionaron principalmente la falta de información y la demora en encontrar una solución después del aterrizaje de emergencia.

La compañía, por su parte, atribuyó el desvío a una falla técnica y aseguró que la decisión de aterrizar en Natal respondió a los protocolos de seguridad. (eldestapeweb.com)