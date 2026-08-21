Un avión chárter con ocho personas a bordo se estrelló este jueves en una zona remota del oeste de Alaska y no hubo sobrevivientes. El accidente ocurrió cuando la aeronave se aproximaba a una estación de radar de largo alcance ubicada en Cape Newenham.

El avión era un Cessna 441 de dos motores, operado por Security Aviation, una empresa con sede en Anchorage. Había partido desde esa ciudad y se dirigía hacia Cape Newenham, a unos 725 kilómetros al oeste de Anchorage.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en la aeronave viajaban dos pilotos y seis pasajeros. El accidente se produjo durante la aproximación al aeropuerto de la estación de radar, aunque todavía no se conocen las causas.

Los equipos de búsqueda y rescate llegaron hasta el lugar y confirmaron que ninguna de las ocho personas sobrevivió al impacto. Las autoridades todavía no difundieron sus identidades porque primero deben notificar a los familiares.

Una zona remota y estratégica

El accidente ocurrió en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, una instalación que forma parte de una red de sitios remotos destinados a monitorear las aeronaves que circulan por el espacio aéreo de Alaska y sus fronteras.

La aeronave era un vuelo contratado por una empresa civil. El Ejército estadounidense no detalló cuál era la tarea específica que realizaban las personas que viajaban a bordo en la estación.

Entre las víctimas había dos empleados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, según informaron autoridades militares.

El comandante del Mando de Alaska, Robert Davis, lamentó la tragedia y describió a las víctimas como profesionales que cumplían una misión en un entorno exigente.

Investigan las causas

La FAA y la NTSB iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió durante la aproximación de la aeronave a Cape Newenham.

Por el momento, no se informó que exista una causa confirmada del accidente. Las autoridades continuarán con las pericias mientras avanzan también con la identificación y notificación de los familiares de las víctimas.