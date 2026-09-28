Una avioneta cayó este domingo en la zona del aeródromo de Coronel Olmedo, en el sur de la ciudad de Córdoba. Cinco personas estuvieron involucradas en el incidente y entre ellas había dos menores.

Tras el hecho, trabajaron ambulancias y personal de emergencias para asistir a los ocupantes. Los dos niños fueron trasladados al Hospital de Niños, mientras que los adultos fueron derivados a otros centros de salud.

El operativo sanitario

El operativo se desplegó en inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo, donde se produjo el incidente. Además, se dispuso un corredor sanitario para facilitar el traslado de los menores hacia el Hospital de Niños.

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Fuentes oficiales indicaron que el modelo tiene capacidad para cuatro personas y al momento del hecho viajaban cinco ocupantes.

La investigación

Por el momento, no se informaron las circunstancias que provocaron la caída de la avioneta. La investigación deberá determinar qué ocurrió con la aeronave y cuáles fueron las causas del incidente.