Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue mamá por primera vez a los 42 años. La cantante canadiense confirmó el nacimiento de su hija este viernes 13 de noviembre, con una publicación en Instagram que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos. La noticia generó sorpresa porque la artista había mantenido su embarazo en absoluto hermetismo y nunca había comunicado públicamente que esperaba un bebé.

La intérprete de "Complicated" eligió tres fotografías en blanco y negro para presentar a la pequeña. "Our Mini Fucking Princess has arrived" ("Nuestra pequeña princesa ha llegado"), escribió junto a las imágenes, en una frase que también remite al universo de su álbum "The Best Damn Thing", publicado en 2007.

En una de las postales se observa la mano de la recién nacida sostenida por las de dos adultos. En otra, Avril aparece abrazando a su hija contra el pecho, mientras que la tercera muestra tres pares de zapatillas Vans a cuadros sobre una patineta: dos de adultos y uno pequeño para la bebé.

El anuncio tuvo una repercusión inmediata entre sus casi 14 millones de seguidores, que celebraron la nueva etapa personal de la artista.

El misterio detrás de la familia de Avril Lavigne

Más allá de la alegría por el nacimiento, el anuncio también despertó interrogantes sobre la vida privada de la cantante. Hasta el momento, Avril no reveló el nombre de su hija ni la identidad de su actual pareja.

La aparición de una mano masculina en las fotografías y los detalles de las tres zapatillas alimentaron las especulaciones sobre quién es el padre de la niña. Sin embargo, la artista eligió mantener esa información en reserva.

La decisión de no mostrar públicamente su embarazo también llamó la atención, ya que durante los últimos meses no había compartido señales de esta nueva etapa en sus redes sociales.

Los matrimonios y las relaciones de Avril Lavigne

A lo largo de su vida sentimental, la cantante tuvo dos matrimonios. El primero fue con Deryck Whibley, líder de la banda Sum 41, con quien se casó en 2006 y se separó en 2010.

En 2013 contrajo matrimonio con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback. La pareja anunció su separación en 2015.

Posteriormente, mantuvo una relación con el músico Mod Sun, con quien llegó a comprometerse, aunque el vínculo terminó en 2023. Ese mismo año también fue relacionada sentimentalmente con el rapero Tyga.

Ahora, a los 42 años, la intérprete de "Sk8er Boi" comienza una nueva etapa como madre, una noticia que decidió compartir con sus seguidores a través de un anuncio tan inesperado como personal.