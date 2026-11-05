Axel le iba a cantar al papa, pero lo bajaron tras una acusación mediática

A días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, el cantante Axel reveló que había sido convocado por los organizadores para cantarle al sumo pontífice, pero su participación fue cancelada tras una acusación en su contra. La noticia generó gran sorpresa, ya que el intérprete aseguró recibir la propuesta con mucha ilusión. Sin embargo, una inesperada polémica mediática alteró por completo sus planes y terminó dejándolo afuera de la grilla oficial de músicos que se presentarán en Buenos Aires y Córdoba.

"Me habían llamado para cantarle al Papa", reveló Axel en La Voz Córdoba, pero el acuerdo finalmente no se cerró porque el músico se vio involucrado en un escándalo. El artista explicó que los responsables del armado artístico le acercaron la idea y, ante su entusiasmo, le consultaron si prefería hacerlo en Buenos Aires o en Córdoba, eligiendo él la segunda opción para este importante evento musical.

Todo marchaba sobre ruedas hasta que un conflicto mediático cambió drásticamente el rumbo de las negociaciones en medio de los preparativos. "Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión", sentenció Axel, sugiriendo que la denuncia en su contra habría sido una jugada armada para perjudicarlo públicamente.

El cantante apuntó contra la falta de filtros en los medios de comunicación y el impacto emocional que le generó esta situación. "Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó", expresó el músico sobre la acusación pública que afectó su imagen.

Ante este panorama escandaloso, los organizadores decidieron apartarlo por precaución para evitar mayores polémicas institucionales durante el evento. "La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo 'no podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata...'", detalló sobre los motivos de su exclusión, remarcando que la decisión final fue de quienes lo habían convocado originalmente.

El compositor reconoció la tristeza que sintió tras el paso atrás de quienes lo citaron. "Quebró a los organizadores, yo quería estar igual. Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él", afirmó dolido por la oportunidad perdida. "Son estas boludeces que pasan, que se le da aire a cualquier persona sin chequear", criticó contra el programa que destapó la polémica en la pantalla chica.

En su descargo, el músico recordó la repercusión posterior del caso. "Después LAM también salió a matarla diciendo 'era una piba que estaba totalmente desequilibrada'", indicó al respecto. "Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", cerró sobre la determinación tomada por la organización musical en la previa de la visita del pontífice.

Por último, el artista se mostró dolido y con cierta molestia por la desconfianza demostrada hacia su persona tras tantos años de trayectoria. "Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", concluyó sobre este difícil momento en su carrera profesional.