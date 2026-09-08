Después de haber celebrado los 25 años de carrera musical, las fans sanjuaninas de Axel se quedaron con más ganas de tener a su ídolo Axel frente a frente disfrutando de sus canciones románticas. Por ello, la estrella cumplirá con su promesa para el reencuentro que será este sábado 12 de septiembre y volverá a subirse al escenario del Teatro Sarmiento para su nueva producción: “Así vivir” que emprendió este 2026.

En un presente óptimo en materia artística, Axel cumplió uno de sus grandes anhelos al compartir escenario con el Chaqueño Palavecino cantando juntos “La zamba del pañuelo” en el Movistar Arena de Buenos Aires hace unos meses.

En julio, por ejemplo, presentó junto al ecuatoriano Jandino “Detrás de la Luna”, una balada, con una base de cumbia romántica, incorporando instrumentos como piano de cola, acordeón y delicados arreglos de viento y cuerdas. El resultado es una canción íntima que apuesta por la emoción y que está inspirada en una experiencia personal de Jandino.

Ahora, a la espera de su retorno a tierras sanjuaninas, Axel habló con DIARIO HUARPE y manifestó que no puede haber una gira sin sumar a San Juan como parte de la agenda.

“San Juan es la ciudad que marcó mis inicios como cantante, al presentar mi primer disco”, dijo el cantautor. “La gente de San Juan me ha visto crecer, me ha visto emocionarme, siempre me acompañó en cada etapa y con tanto cariño, que la verdad, siento una emoción tremenda por volver al Teatro Sarmiento. Ahora la sala es tan hermosa, tan bien quedó remodelada la última vez que estuve fue una gran experiencia”, recordó.

Esta oportunidad, la propuesta de Axel vendrá con las canciones de toda su trayectoria, pero con muchas novedades y sorpresas, entre ellas, el nuevo hit que hizo con Jandino.

“Lo conozco desde hace unos años y me propuso hacer un tema juntos. La canción salió y habla de una historia personal que nos dio placer hacerla y compartirla”, dijo el artista.

Al referirse de la imagen que tienen exponentes de la música argentina en Latinoamérica, Axel sostuvo que: “siempre que viajamos a otros países de la región, respetan mucho a los artistas argentinos y hacia nuestra música. Somos parte de una cultura musical que ha ganado espacio y está muy fuerte en otros países”.

Por otro lado, Axel también mostró una faceta poco vista, que es su apego a la música folklórica. Aquel encuentro con Palavecino, dejó mucha tela que cortar: “a mi el folklore desde chiquito que lo tengo en mi interior y lo cantaba con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Por eso, recibir la invitación de El Chaqueño fue emocionante, un sueño hecho realidad. Tocamos una zamba, también chacareras. Eso salió muy hermoso”.

En este presente donde ofrece “Así vivir”, busca darle un nuevo aire a las canciones clásicas y grandes éxitos con reversiones, nuevos arreglos, con sonoridades adaptadas a esta época y sin perder su esencia: “Mantener ese equilibrio es todo un desafío, muy linda la observación que hacés, porque como artista, nos vamos reinventando con el paso del tiempo. Hacer que lo clásico no suene como antiguo y que siga teniendo su efecto, es algo muy importante para mí. Por eso quiero que, en mis recitales, la gente encuentre algo que le sorprenda y que encuentre allí una evolución”.

De esto también está relacionado con “Así vivir”, “este disco representa un poco esa idea. La de cuando te caes, hay que levantarse. Los momentos, tristes y alegres que te da la vida. Siempre habrá batallas que te ayudarán a fortalecerte. De alguna manera, este repertorio nuevo, es un conjunto de historias que me fueron pasando estos años y lo siento como una montaña rusa de emociones, eso es lo que se vivirá en este concierto”, contó Axel.

Por último, el cantautor remarcó que “volver a San Juan, es como volver a casa. Tengo amigos de tantos años, un público maravilloso que ya forma parte de una gran familia para mí que espero verlo muy pronto para vivir una gran noche”.

En detalle

Axel, presenta “Así vivir” en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Este sábado 12 de septiembre a las 22 hs. Entradas generales a $50.000. Meet & great: $80.000. Anticipadas en Tuentrada.com.