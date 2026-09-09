Axel Saavedra, el joven de 26 años que murió en un accidente en Pocito

Un fatal siniestro vial ocurrido sobre la calle 11 enluta a los vecinos del barrio Fray Justo Santa María de Oro. La víctima, identificada como Anton Axel Saavedra, de 26 años, circulaba a bordo de una Motomel 110cc en sentido Este a Oeste cuando ocurrió el desenlace. El hecho sucedió a pocos metros de haber atravesado la rotonda ubicada en el cruce con la calle Mendoza, momento en el cual el conductor perdió el dominio del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo se desvió hacia la vereda Norte y colisionó de manera violenta contra la estructura metálica de un cartel que señalizaba una senda peatonal. El impacto le ocasionó graves traumatismos en el cráneo y en diversas zonas del cuerpo, provocándole el deceso en el mismo sitio antes de recibir asistencia médica. Tras el choque inicial, el rodado continuó su trayectoria sin control durante unos 50 metros más.

En las horas previas al hecho, el joven había compartido un contenido particular en un perfil público de sus redes sociales. En la imagen se lo veía posando con su rodado y un vaso en la mano, mientras en el suelo se observaban hielo, una gaseosa de lima limón y una botella de bebida alcohólica. La imagen contenía de fondo la canción "Mi Estilo De Vida II", interpretada por Ñejo, Arcángel, Rauw Alejandro, Myke Towers, Miky Woodz, Ñengo Flow y Kenai, donde se seleccionó un fragmento con cita a Héctor Lavoe que expresaba "todo tiene su final". La difusión de este posteo generó repercusión tras confirmarse el deceso, aunque las autoridades no establecieron ningún nexo entre dicha publicación y el evento vial.

Las pericias en el lugar estuvieron a cargo de personal de la comisaría de la zona, la División Criminalística y funcionarios de la UFI Delitos Especiales, bajo la coordinación del fiscal Nicolás Schiattino. Las primeras hipótesis indican que no habría participado ningún otro vehículo. Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor y el secuestro del rodado para los peritajes mecánicos.