Axel se metió de lleno en el escándalo de Tini Stoessel y el robo de su fortuna

Axel se pronunció sobre el conflicto económico y familiar que atraviesa Tini Stoessel con su padre y exmanager, Alejandro Stoessel. Durante una entrevista periodística, el compositor apoyó a su excompañera de jurado en La Voz Argentina y evaluó el complejo escenario que vive la artista tras la ruptura profesional con su entorno directo.

"Nadie me preguntó sobre Tini y es alguien a quien quiero y admiro mucho, no solo porque está presente siempre en mi casa por mis hijas, que la aman. Mi hija, de 13 años, cuando cumplió 8 o 9 años, fue de Tini el cumpleaños, le mandó un video y todo. Le mando mis buenas energías, cariño, para que este momento se resuelva lo mejor posible", afirmó el músico al recordar la relación afectiva que los une.

Respecto al choque por el manejo de los ingresos de la cantante, Axel reflexionó sobre el impacto emocional que generan estas disputas: "Cuando se mezcla familia con dinero, hay lastimaduras difíciles de sanar. Seguramente en su música se refugiará para encontrar la curita a esas heridas y seguramente en Rodrigo De Paul, que es su compañero de vida, y la debe estar apoyando mucho en esto. En México dijo que 'tengo a mis amigas de toda la vida conmigo'".

El intérprete remarcó además la evolución personal de la joven con el paso del tiempo y las complicaciones habituales de las representaciones artísticas ejercidas por parientes. "La veo fuerte, sana, entera, precisa. Casi tiene 30 años, está en su eje y le deseo lo mejor. Creo que esto que le pasó suele suceder en carreras donde mamá y papá manejan la carrera. Es difícil", sostuvo. En esa misma línea, comparó la etapa actual de la artista con la época en que compartieron trabajo en televisión: "La veo muy madura desde 2018. En ese momento, con 21 o 22, tenía mucha ingenuidad y bondad. Me acuerdo de ciertos comentarios que, con el resto, nos mirábamos y decíamos: '¡Qué pura es!'".

En paralelo a las declaraciones del músico, la periodista Yanina Latorre desmintió versiones sobre un posible pacto inminente entre la cantante y Alejandro Stoessel por la administración de las ganancias. La panelista detalló en televisión los motivos del estancamiento: "Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así".

Según la información expuesta en el ciclo SQP, la división porcentual de los activos se mantiene como el obstáculo principal de las conversaciones. "Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini", detalló Latorre. Además, agregó sobre el trámite: "Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante". Por último, reveló la existencia de un ofrecimiento previo sin respuesta favorable: "Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo".