Axel se puso violento cuando le preguntaron por una denuncia de acoso

Axel atravesó un momento incómodo en la vía pública cuando fue interceptado por un cronista del programa LAM. Ante el intento de obtener su testimonio respecto a las recientes acciones legales que inició en su contra quien fue su vestuarista, la reacción del cantante fue retirarse sin dar detalles de la situación.

El conflicto surgió a partir de los dichos de Griselda Pelozo, quien trabajó con el músico y aseguró haber vivido situaciones incómodas luego de exigir el pago de una deuda. Asimismo, la mujer sostuvo en el programa televisivo que el interprete se habría quedado con prendas que no le correspondían.

Según detalló la excolaboradora, en una de las últimas conversaciones que mantuvo por el reclamo del dinero, el cantante le habría expresado: “Te invito a que lo pienses bien, sos una buena mamá, no cargues esa mochila... Escuchá y hacé lo que diga tu corazón”.

Posteriormente a ese intercambio, la vestuarista tomó la decisión de interrumpir la comunicación, proceder a bloquear al artista en WhatsApp, contratar representación legal y formalizar el reclamo ante la Justicia.

A raíz de la repercusión del caso, el cronista Fede Flowers abordó al cantante mientras caminaba e intentó realizar una entrevista breve. El periodista le planteó: “Dos preguntas, nada más para saber cómo estás vos, nada más”.

Sin frenar el paso, la respuesta del cantante fue: “Súper bien”. De inmediato, el movilero avanzó directamente sobre la causa judicial de la vestuarista y le consultó: “Con el tema de la denuncia de Griselda, ¿cómo estás con eso?”.

Frente a la pregunta directa, el músico eligió guardar silencio y continuar la marcha. Al aproximarse a unas escaleras y advertir que el equipo periodístico mantenía la caminata detrás suyo, manifestó: “No, no, no”. Ante esa negativa, la réplica del periodista fue: “Nosotros vamos también”, en el intento por mantener el diálogo durante la cobertura.