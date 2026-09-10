Ayelén Loinaz se consagró campeona en las categorías de bote cuatro con y sin timonel de la Regata Mundial de Remo Máster 2026, que se disputa hasta el 13 de septiembre en el lago Bled, Eslovenia. La competencia reúne a más de 4.700 atletas de 51 países y contempla 981 carreras durante cinco jornadas.

El logro llegó pocas semanas después de la inauguración de una nueva bajada pública para remeros en Barracas, sobre el Riachuelo. El espacio, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le permitió trasladar su entrenamiento a pocos minutos de su casa.

Un cambio para entrenar

Hasta la apertura del nuevo sector, Loinaz debía viajar al menos 1 hora y media hasta el Dique Luján para practicar. Cuando no podía realizar el trayecto, reemplazaba el entrenamiento en el agua por sesiones con un remoergómetro.

La nueva bajada está ubicada al final de la calle Perdriel, frente a la antigua bajada de botes del Club Regatas de Avellaneda. Es pública, gratuita y de acceso diario, y cuenta con un área verde, juegos infantiles y mesas.

“Fue como una especie de sueño”, contó Loinaz, quien vive en el barrio Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. Según explicó, el sector es adecuado para el bote single, su principal modalidad, por sus condiciones de agua calma y escasa corriente de viento.

Una trayectoria internacional

Nacida en Brandsen, Loinaz llegó a la Ciudad para estudiar y trabajar. Se recibió de psicóloga, mientras que el remo se convirtió en una parte central de su vida deportiva.

Sus primeros entrenamientos fueron en el Club Teutonia, en Tigre. Luego comenzó a competir en la categoría Máster y fue convocada por Corinthians, de Brasil, para participar en torneos internacionales.

También representó a la Argentina en competencias sudamericanas y en el Mundial de Remo Máster 2025, en Banyoles, España.

El regreso del remo al Riachuelo

La bajada fue inaugurada el 29 de agosto por el GCBA, a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sur. El espacio busca recuperar la relación histórica entre el remo y el Riachuelo, donde numerosos clubes funcionaron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

La contaminación y el avance industrial provocaron el traslado de varios clubes hacia el Delta. El nuevo sector busca recuperar parte de esa tradición deportiva.