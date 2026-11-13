Baby Etchecopar: "Los Nara no tienen talento, los detesto y se reproducen"

El reciente conflicto público entre Wanda Nara y Mauro Icardi generado el viernes pasado despertó múltiples reacciones en el mundo del espectáculo. Mientras la mayoría de las figuras del medio piden reflexión por el bienestar de las menores involucradas en la disputa, Baby Etchecopar decidió romper el molde. El conductor brindó una entrevista al equipo del programa La Mañana con Moria y apuntó directamente contra la empresaria y todo su entorno cercano.

Con su habitual estilo frontal y ácido, el periodista no ocultó el profundo rechazo que siente hacia el clan mediático. "Detesto a los Nara y se reproducen", lanzó con vehemencia frente a las cámaras del ciclo televisivo. Para graficar su postura, apeló a una curiosa comparación con un popular juguete infantil del pasado: "Los Nara son como los Sea-Monkeys, esos que los ponías en el agua y salían bichitos en la bañadera. Se van reproduciendo".

Divertido con su propia ocurrencia, el conductor redobló la apuesta y profundizó en la exposición mediática de los integrantes de la familia. "Son como los Sea-Monkeys, ¿te acordás que los ponías en el agua y aparecían esos bichitos en la bañadera? Los Nara son iguales, van pasando y se van reproduciendo", insistió. Luego remató su idea describiendo las apariciones públicas de los padres de la mediática: "Siempre aparece un Nara: o el padre en bolas o la madre de panelista".

Ante la consulta del cronista sobre los motivos detrás de este nivel de conflictividad permanente, el comunicador fue contundente con su análisis. "Ellos no tienen talento, si no hacen quilombo no existen", sentenció sin dudar sobre la presencia de la familia en los medios. De este modo, dejó en claro que considera que la relevancia pública del grupo depende exclusivamente de los escándalos que protagonizan a diario.

Esta postura crítica hacia la empresaria no resulta novedosa dentro de la trayectoria televisiva del periodista, quien ya se había manifestado en términos similares anteriormente. En otras oportunidades, había cuestionado con dureza los inicios de la carrera de la conductora en la farándula local. "Me da vergüenza esta persona, no ha hecho nada en su vida. Pasó al ambiente por mentir con un calzoncillo", había declarado en el pasado, demostrando que con el correr del tiempo su mirada negativa permanece intacta.