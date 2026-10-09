Baby Etchecopar no es el "mejor de los argentinos" y lo comparó con Cristina

Baby Etchecopar protagonizó un tenso momento en vivo con su compañero Mariano Yezze tras una discusión sobre la figura de Lionel Messi. El choque verbal se produjo en el programa Basta Baby emitido por la pantalla de A24 cuando debatían sobre el impacto del capitán de la Selección argentina.

La controversia comenzó cuando Etchecopar le preguntó a Yezze qué le diría al capitán tras su despedida del equipo nacional y el panelista respondió: “Que es el mejor de nosotros, el mejor de los argentinos”. Ante esa afirmación el periodista Baby Etchecopar reaccionó a los gritos marcando su postura en contra y rechazando poner al futbolista por encima de otros ciudadanos.

El conductor reaccionó e increpó a su compañero al sostener: “¿Estás loco vos, bolu...? Es una bolu... grande como una casa, hay muchos argentinos mejores. Él es mejor jugando al fútbol, pero hay médicos, hay maestros. ¿Cómo vas a decir eso? Sabés que ya me hinchaste las pelotas”.

Durante la discusión el comunicador reavivó el cruce diciendo: “Lo que vos dijiste no te lo voy a perdonar nunca”. Frente a esto Yezze se justificó argumentando que “es un tipo que llegó a lo más alto y es muy sencillo”, defendiendo la imagen del deportista frente a la postura de su colega.

En ese momento Baby Etchecopar rechazó la idea e incluyó en su discurso referencias políticas sobre Cristina Kirchner y Máximo Kirchner al lanzar: “No, yo soy mejor que Messi, haciendo lo que hago. Messi es buen jugador de fútbol, che, dejemos de pelotu... Dijimos que Cristina era honesta, que Máximo era un lúcido, que este tipo es un gran economista... ¡Y estamos locos! ¿Cuáles son los valores de la Argentina?”.

En su descargo el conductor remarcó: “Messi llegó a lo más alto del fútbol, es el mejor jugador de fútbol. Es divino, pero no es el mejor argentino”. Además sostuvo que su propio padre fue el mejor argentino y reivindicó a los ciudadanos que trabajan diariamente para mantener a sus familias en el país.

Sobre el final de la discusión en A24 ambos comunicadores se dieron la mano para cerrar el momento al aire. Aunque Baby Etchecopar ratificó su amistad con Mariano Yezze volvió a cuestionar con firmeza que hubiera calificado a Lionel Messi como “el mejor de los argentinos”.