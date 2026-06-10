El papa León XIV recibió en una audiencia privada al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a miembros de su familia durante su visita a Madrid. El encuentro se produjo al finalizar un acto multitudinario que reunió a unas 80.000 personas de la comunidad diocesana madrileña y fue confirmado por el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

Según informó la Santa Sede, la reunión se desarrolló en un ámbito estrictamente privado y, hasta el momento, no trascendieron imágenes ni videos del encuentro. La cita tuvo lugar al término de las actividades oficiales del pontífice en la capital española, donde coincidió con la presencia del músico, que se encuentra realizando una serie de conciertos en ese país.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, asistió acompañado por familiares y allegados. La reunión ocurrió luego del acto celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Papa encabezó una convocatoria masiva de fieles.

La posibilidad de un encuentro entre ambos ya había sido mencionada por León XIV días antes. Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hacia Madrid, el pontífice había reconocido que desconocía si lograría coincidir con el artista debido a la intensa agenda de ambos. En ese contexto, incluso bromeó sobre la popularidad del cantante entre los jóvenes.

“Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny”, comentó el Papa al responder una pregunta de periodistas sobre el atractivo que ejerce el músico entre las nuevas generaciones, aunque también destacó que miles de jóvenes continúan acercándose a las actividades religiosas.

El encuentro llamó la atención por tratarse de dos figuras de enorme influencia en ámbitos muy diferentes. Mientras León XIV busca fortalecer el vínculo de la Iglesia con los jóvenes, Bad Bunny se consolidó en los últimos años como uno de los artistas más escuchados del mundo y una referencia cultural para millones de seguidores.

Aunque el cantante no suele definirse como practicante, en distintas entrevistas manifestó que proviene de una familia profundamente católica, un aspecto que vuelve especialmente significativo el encuentro con el líder de la Iglesia Católica.

La audiencia privada se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales y medios internacionales. Sin detalles oficiales sobre el contenido de la conversación, la reunión quedó marcada como una de las imágenes simbólicas de la visita del Papa a España y del acercamiento entre referentes de la fe y de la cultura popular contemporánea.