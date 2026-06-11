A pocas horas del inicio del Mundial 2026, uno de los datos que despierta curiosidad entre los fanáticos es el significado de “Bafana Bafana”, el apodo con el que se conoce a la selección de Sudáfrica, primer rival de México en el partido inaugural.

El término proviene del idioma zulú, una de las lenguas más importantes y habladas del país africano, y significa “Los muchachos”. Se trata de una expresión cargada de identidad cultural que representa el espíritu del equipo dentro y fuera de la cancha.

El origen del sobrenombre se remonta a comienzos de la década de 1990, en un contexto clave para Sudáfrica. Tras el fin del apartheid, el país volvió a competir en torneos organizados por la FIFA y disputó un partido internacional en Durban frente a Camerún.

Fue en ese encuentro cuando los hinchas comenzaron a alentar al equipo con el grito “Bafana Bafana”, una frase que rápidamente ganó popularidad y terminó consolidándose como el nombre con el que se identifica a la selección.

La elección no fue casual. Durban es una ciudad con fuerte presencia de la cultura zulú, por lo que el apodo surgió de manera natural entre los aficionados y se extendió a todo el país.

Desde entonces, el sobrenombre acompañó a la selección en sus participaciones mundialistas, como en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, torneo en el que fue anfitriona.

Ahora, 16 años después de su última aparición, los Bafana Bafana vuelven a una Copa del Mundo y tendrán el protagonismo de disputar el partido inaugural frente a México, en un duelo que marcará el comienzo oficial del Mundial 2026.