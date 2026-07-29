La investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 en Valle Fértil, que dejó siete personas fallecidas, comenzó a delinear una primera hipótesis. Según pudo conocer DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, la principal línea de investigación sostiene que la aeronave habría impactado contra un cordón montañoso debido a las condiciones meteorológicas adversas que existían en la zona.

De acuerdo con la información recabada por este medio, al momento del vuelo el sector estaba cubierto por una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad. En ese contexto, el piloto no habría advertido la presencia de la montaña y el helicóptero terminó colisionando contra el relieve.

Las fuentes consultadas remarcaron que se trata de la hipótesis que hoy concentra la mayor atención de los investigadores, aunque aclararon que todavía no existe una conclusión oficial y que las causas del accidente serán determinadas por las pericias aeronáuticas.

Un impacto de gran violencia

Siempre según la reconstrucción realizada por los investigadores, el impacto habría sido de una violencia extrema.

La aeronave sufrió daños estructurales de enorme magnitud, prácticamente incompatibles con cualquier posibilidad de supervivencia para quienes viajaban a bordo. Como consecuencia del choque murieron el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; los especialistas nacionales en manejo del fuego Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta; y el piloto Matías Valenzuela.

El Bell 412 participaba de una capacitación sobre combate de incendios forestales y posteriormente tenía previsto trasladarse hacia La Rioja para colaborar en un operativo contra un foco ígneo.

Las pericias definirán las causas

La investigación continuará con el análisis de los restos de la aeronave, el relevamiento de las condiciones meteorológicas registradas durante el vuelo y las restantes pericias técnicas que permitan reconstruir la secuencia del accidente.

Por el momento, la hipótesis del impacto contra un cordón montañoso debido a la escasa visibilidad es la que aparece con mayor fuerza entre los investigadores. Sin embargo, las autoridades insistieron en que será el informe técnico final el que establecerá oficialmente las causas de una de las peores tragedias aéreas registradas en la historia de San Juan.