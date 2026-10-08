Una herramienta gratuita y anónima permite a niños, niñas y adolescentes solicitar la eliminación de imágenes y videos íntimos difundidos en internet, sin necesidad de compartir los archivos ni revelar sus datos personales. Se trata de BajaloYa!, una iniciativa de la organización Red por la Infancia que busca combatir la difusión no consentida de contenido sexual de menores de 18 años, una problemática que también se agravó con el uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas.

El servicio, disponible en Argentina, es una adaptación de Take It Down, una plataforma desarrollada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de Estados Unidos. Su principal objetivo es ofrecer una alternativa para que los menores puedan actuar frente a la circulación de contenido íntimo, incluso sin depender de un adulto para iniciar el procedimiento.

La iniciativa cobró relevancia después de que trascendiera un caso ocurrido en el Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, donde un grupo de estudiantes habría utilizado inteligencia artificial para crear y comercializar imágenes sexuales falsas de sus compañeras. Según denunciaron las familias, el material se habría elaborado a partir de fotografías reales de unas 40 alumnas y posteriormente distribuido a través de internet.

Cómo funciona BajaloYa!, la herramienta para eliminar imágenes íntimas

El funcionamiento de la plataforma se basa en una tecnología que genera una huella digital única para identificar fotografías y videos, conocida como valor hash. Este código permite reconocer el contenido sin necesidad de que la imagen original sea enviada a otra persona o almacenada por el servicio.

Para utilizarla, la persona debe ingresar a la plataforma y seleccionar desde su dispositivo la imagen o el video que desea proteger. El sistema genera automáticamente el código identificador, que posteriormente se incorpora a una base de datos compartida con las plataformas digitales participantes.

De esta manera, las empresas tecnológicas pueden detectar coincidencias en sus servicios y adoptar medidas para retirar el material o impedir que continúe circulando.

Uno de los aspectos más importantes es que las imágenes y los videos permanecen en el dispositivo del usuario durante todo el procedimiento. Tampoco es necesario proporcionar nombre, dirección ni otros datos personales.

El servicio está dirigido a personas que eran menores de 18 años cuando se tomaron las imágenes, incluso si actualmente ya alcanzaron la mayoría de edad. También puede utilizarse cuando existe una amenaza de difusión, aunque el contenido todavía no haya sido publicado.

Sin embargo, la herramienta tiene limitaciones: funciona con plataformas participantes y servicios públicos o no cifrados, por lo que no garantiza eliminar todas las copias que puedan existir en internet.

Cómo denunciar la difusión de imágenes íntimas

Además de solicitar la eliminación del contenido, las víctimas pueden realizar una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal de su jurisdicción.

En estos casos, especialistas de Red por la Infancia recomiendan conservar las pruebas digitales que permitan identificar a quienes compartieron, amenazaron con difundir o comercializaron el material.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no borrar conversaciones, mensajes, correos electrónicos ni registros de contacto. También aconsejan realizar capturas de pantalla completas que permitan identificar perfiles, fechas, horarios y plataformas utilizadas.

En caso de que existan publicaciones, se recomienda conservar los enlaces y nombres de usuario, ya que las cuentas pueden cambiar de identidad o desaparecer después de una denuncia.

No obstante, los especialistas advierten que no deben descargarse, reenviarse ni adjuntarse imágenes sexuales de menores para realizar una denuncia. La documentación debe centrarse en las amenazas, las conversaciones y los datos que permitan identificar a los responsables.

Una herramienta frente a la violencia digital

Red por la Infancia también ofrece ReConectate, un espacio con información y orientación para niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia digital.

La plataforma brinda recomendaciones para preservar las pruebas, proteger las cuentas personales y realizar denuncias ante las autoridades correspondientes.

Entre las advertencias más importantes se encuentra evitar confrontar directamente a quienes difunden el material, ya que esto podría provocar la eliminación de pruebas o aumentar los riesgos para la víctima.

Con esta iniciativa, las organizaciones buscan ofrecer una respuesta frente a la circulación no consentida de imágenes íntimas y las nuevas formas de violencia digital, especialmente aquellas que involucran a menores y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.