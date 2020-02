Bajan los precios del petróleo en los principales mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios del petróleo operaban hoy en baja en los principales mercados internacionales de referencia.



El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), descendía 0,12% y se comercializaba a US$ 51,11 el barril en los contratos con entrega en marzo.



En tanto, el petróleo Brent del Mar del Norte, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), perdía 0,39% y se transaba a US$ 55,57 el barril en los contratos con entrega en abril, según datos de la agencia Bloomberg.



Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su canasta de crudo cotizó ayer a US$ 55,54, frente a los US$ 54,16 del último martes.