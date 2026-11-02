La participación de Ale Guindo en Cuestión de Peso marcó un antes y un después en su vida. El periodista deportivo ingresó al programa con 134,9 kilos y, después de seis meses de tratamiento, entrenamiento y cambios en su alimentación, consiguió bajar 40 kilos. Sin embargo, asegura que la transformación más importante no se refleja en la balanza, sino en la confianza que recuperó y en la manera de afrontar su vida cotidiana.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Guindo recordó que el comienzo fue especialmente difícil. La disciplina alimentaria, la actividad física y el aprendizaje sobre nutrición fueron algunas de las herramientas que le permitieron avanzar. También destacó el acompañamiento de los profesionales del ciclo, entre ellos Alberto Cormillot y Sergio Verón, cuyos consejos fueron fundamentales durante el tratamiento.

Su decisión de participar estuvo vinculada con las dificultades que enfrentaba en su trabajo y en las actividades cotidianas. Como periodista deportivo, tenía problemas para subir las escaleras de las canchas, caminar e incluso relatar y transmitir partidos. A esas limitaciones se sumaban situaciones de inseguridad personal y momentos de tristeza que terminaron impulsándolo a buscar un cambio.

«El comienzo era muy complicado, pero después, mediante entrenamiento y siendo muy disciplinado con la comida, aprendí muchísimo de todo lo que fui haciendo», contó.

Una transformación que continuó después del programa

El desafío no terminó cuando recibió el alta. Guindo explicó que el 18 de septiembre de 2026 regresó al programa para recibir un homenaje, después de haber mantenido durante seis meses el peso que había alcanzado al finalizar el tratamiento.

Desde entonces, incorporó nuevas rutinas para sostener los resultados. Actualmente entrena alrededor de dos horas por día y modificó su alimentación, especialmente cuando debe pasar muchas horas fuera de su casa. En lugar de recurrir a estaciones de servicio o locales de comida rápida, procura llevar viandas, consumir frutas y tomar abundante agua.

También mantiene el contacto con los profesionales que lo acompañaron durante el reality y continúa aprendiendo sobre nutrición y cuidado personal.

«El peso hay que tomarlo con muchísimo respeto, pero hay que ocuparse, no que preocuparse», sostuvo al explicar cómo enfrenta esta nueva etapa.

Para él, uno de los aprendizajes centrales fue comprender que cada proceso es individual y requiere constancia. Durante su participación aprovechaba los momentos libres para caminar o entrenar, incluso cuando el resto de sus compañeros tenía otras actividades.

El deseo de volver para acompañar a otros

Después de haber atravesado el tratamiento desde el lugar de participante, Guindo tiene un nuevo objetivo: regresar a Cuestión de Peso para ayudar a quienes actualmente forman parte del ciclo.

Según contó a DIARIO HUARPE, mantiene contacto con algunos de los participantes y suele compartir consejos y experiencias que pueden servirles durante el proceso. Su intención es poder integrar el panel o acompañar a los concursantes junto con los profesionales.

«Me encantaría poder estar en el programa siendo parte del panel o ayudando a los compañeros, a los participantes que están actualmente», expresó.

La posibilidad de transmitir lo que aprendió se convirtió en una de sus principales motivaciones. Considera que su experiencia puede servir para orientar a otras personas que atraviesan dificultades similares y necesitan encontrar herramientas para comenzar un cambio.

Recuperar la confianza y las ganas de vivir

Al recordar cómo era su vida antes del programa, Guindo reconoció que atravesó situaciones de bullying, tristeza y momentos en los que le costaba encontrar motivos para levantarse y continuar con sus actividades.

Por eso, considera que el mayor logro no fue solamente el descenso de peso, sino haber recuperado la confianza y las ganas de proyectar nuevos objetivos.

«Si yo tuviera la posibilidad de encontrarme con el Alejandro de hace un año, yo le daría un abrazo», expresó al recordar aquella etapa.

Hoy busca seguir mejorando, compartir sus aprendizajes y ayudar a otras personas. Su paso por el reality significó el comienzo de un cambio que continúa construyendo con entrenamiento, disciplina y nuevos proyectos.

«Hoy soy un Alejandro con muchas ganas de vivir. Hoy cuido mi cuerpo día a día, que creo que eso es lo más importante», concluyó.