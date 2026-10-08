Un policía terminó con seis puntos de sutura en el rostro luego de ser agredido a golpes por uno de los hombres detenidos tras una balacera ocurrida en Chimbas. El efectivo, un agente de la Policía de San Juan, también sufrió la rotura de sus lentes recetados.

El hecho ocurrió en la zona de calle 5 de Octubre, en Villa Beltrán, donde personal policial fue comisionado tras recibir un aviso por una gresca y detonaciones de arma de fuego.

Según la información incorporada a la causa, una mujer que se encontraba en el lugar manifestó que dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 125 cc y llevaban un arma habían efectuado varios disparos contra un hombre que vestía una campera azul. El hombre habría ingresado a una peluquería para resguardarse, mientras los agresores escaparon por calle Mendoza.

A partir de las características aportadas, los policías realizaron recorridas por la zona y posteriormente encontraron, en inmediaciones del barrio Las Alondras, a dos hombres que circulaban en una motocicleta de similares características. Los efectivos procedieron a identificarlos y aprehenderlos. Uno de ellos fue identificado como Ezequiel Alexis Gómez Ortiz.

De acuerdo con la acusación, cuando Gómez Ortiz era ingresado al móvil policial se ofuscó y comenzó a golpear al agente Velázquez. El efectivo recibió golpes de puño y puntapiés en el rostro y el abdomen.

Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió un corte en el pómulo derecho y debió ser trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur. Allí recibió seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta. Además, durante el ataque se rompieron sus lentes recetados.

En el lugar donde se produjo la balacera, los policías también constataron un impacto de arma de fuego en el portón de chapa de una vivienda ubicada sobre calle 5 de Octubre.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Genéricos, que interviene por la gresca, las detonaciones de arma de fuego, las lesiones sufridas por el efectivo policial y los daños ocasionados.