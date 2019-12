Balance 2019-Proyecciones 2020: ¿Cuáles serán las prioridades de las empresas?

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Por Federico Carrera (*)







Los últimos 4 años dejaron desempleo y empresas en crisis como resultados a primera vista, lo cuál suele ser desalentador para los ejecutivos que buscan potenciar sus carreras laborales.



Cuando hacemos un análisis un poco más profundo, encontramos que el escenario cambió y las empresas protagonistas no son las mismas que antes, ni operan del mismo modo. La apertura a mercados internacionales y la llegada de empresas tecnológicas de distintos orígenes, además del nacimiento de empresas locales, construyen un mapa mucho más diverso y enriquecido que hace 5 años atrás, donde la oferta laboral era más tradicional.



Si uno encuentra las búsquedas publicadas en diferentes portales, es posible que no reconozca una gran cantidad de los logos y nombres, y hasta puede suceder que tenga que buscar el significado de los cargos buscados.



Conclusión, la inversión extranjera estos últimos años llegó en forma de empresas y posiciones diversas que revolucionaron el mercado, desafiando a los jugadores locales e invitando a que incorporen metodologías de trabajo innovadoras, pensar estilos de conducción y modelos organizacionales completamente distintos, adaptando incluso la estrategia del negocio en Argentina. Y como a su vez el consumidor también cambió, las reglas del juego siguen cambiando y las empresas tienen que ser más dinámicas que nunca.



Pensando en los próximos años, el corto plazo podría presentar un panorama desalentador si uno observa el repentino cambio de las reglas de juego. Leyes laborales, dólar múltiple, retenciones, restricciones a las importaciones y otros cambios que pueden haber llegado para quedarse amenazan a las empresas de Argentina. Pero el empresariado local tuvo la oportunidad de aprender en años anteriores que fueron muy parecidos y la llegada de los nuevos jugadores van a ser una variable que pueden mantener el mercado laboral más dinámico de lo esperado. Pensar en una retracción continua de la creación de empleo y crecimiento de las empresas no es favorable para este ni para ningún gobierno y puede ser que las pymes y las empresas nacionales, puedan verse beneficiadas en esta nueva vieja dinámica.



La incertidumbre sobrevuela las proyecciones de empleo para el 2020 pero este fin de año ya vemos movimiento y contrataciones por parte de grandes empresas y también de empresas nacionales que buscarán aprovechar las nuevas condiciones para ganar una porción del mercado.







(*) Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una especialización en Marketing Estratégico de la Universidad Torcuato Di Tella. Director Asociado de High Flow.