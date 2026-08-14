Balas e incendio: cinco detenidos tras una guerra de familias en Chimbas

Una intensa investigación liderada por la División UFI Genérica logró desarticular una serie de ataques violentos que afectaban la convivencia en la Villa Juan XXIII. Los operativos se centraron en desmantelar el enfrentamiento entre las familias Maurín y Vargas, un conflicto que escaló peligrosamente entre el 2 y el 6 de agosto. Durante esos días, los residentes fueron testigos de balaceras constantes y del uso de bombas molotov contra una de las viviendas.

El despliegue policial se realizó este jueves mediante allanamientos simultáneos. En una casa de la manzana C de la Villa Juan XXIII, los efectivos capturaron a cuatro hermanos: Elías Leonel, Francisco Ariel, Rodrigo Alexis y Marianela Brisa Maurín Vargas. Al mismo tiempo, otra intervención en el barrio Colón de Santa Lucía permitió la aprehensión de Delfina Elida Aballay.

La causa está caratulada como amenazas agravadas y busca poner fin a un historial de agresiones que incluso llegó a los pasillos de Tribunales. En el edificio judicial, familiares de ambos bandos protagonizaron fuertes cruces verbales semanas atrás, obligando a intervenir a la guardia policial.

Actualmente, la justicia perita armas de fuego incautadas en procedimientos previos para confirmar su uso en los tiroteos recientes. Además, dos personas que ya se encuentran en el Servicio Penitenciario Provincial fueron notificadas formalmente por su presunta vinculación con estos nuevos hechos. Los cinco detenidos permanecen en la sede policial esperando la audiencia de formalización.