Balean desde una moto a un hombre que jugaba en el casino de Rosario y lo asesinan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre de 64 años fue asesinado de dos balazos en la cabeza cuando se hallaba en el balcón del Casino City Center de la ciudad de Rosario, por dos jóvenes que se movilizaban en una moto y que huyeron tras concretar el crimen, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La víctima fue identificada como Enrique Encino, oriundo de la localidad de Parejas, y los investigadores manejan como hipótesis principal la de un ataque hacia el frente del Casino, en el que el hombre recibió los disparos por accidente al encontrarse casualmente en el lugar.



"La particularidad es que entre la vía pública y estos ventanales (del balcón) hay una arboleda que no permite una visión clara desde la calle hacia el lugar, por lo tanto la hipótesis primaria es que haya sido un hecho de abuso de arma que terminó en un homicidio", explicó el vocero del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Sebastián Carranza, en diálogo con el canal de noticias TN.



Sin embargo, la otra línea investigativa que no descartan es la de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, ya que la del ataque en moto por parte de sicarios fue la mecánica utilizada en la mayoría de los crímenes mafiosos ocurridos en esa ciudad santafesina, que ya cuenta con 13 asesinatos en lo que va del año.



El hecho ocurrió cerca de las 22.30 de anoche, cuando Encino se hallaba en una zona para fumadores del centro de entretenimiento, situado en Moreno al 6300, en uno de los accesos a Rosario.



El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permaneció internado "en terapia intensiva, vinculado a respirador, con medicación vasoactiva y en estado crítico" hasta esta mañana, explicó el director de la institución, Jorge Bitar, en diálogo con TN.



El médico comentó que Encino presentaba "un probable orificio de entrada en la región parietal izquierda y otro probable orificio de salida a nivel de la órbita derecha".



"Es una herida que atraviesa un sector importante del sistema nervioso central, lesionando en su recorrido áreas vitales", agregó.



Según indicaron los voceros, tras el hecho el fiscal Luis Schiappa Petra, titular de la Unidad de Homicidios Dolosos, se presentó cerca de las 23.15 en el lugar y dio intervención al personal del Gabinete Criminalístico, que halló en la vía pública seis vainas de calibre 9 milímetros distribuidas en aproximadamente cine metros de una de las cuadras laterales del casino, donde ingresan proveedores y empleados.



Además, se constató que en los paneles de vidrio del balcón donde se encontraba Encino había al menos cuatro orificios de impacto de arma de fuego, por lo que los pesquisas se encontraban analizando la trayectoria que realizaron las balas.



En tanto, durante la madrugada se llevó a cabo un relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad del casino, en las que no se detectó ningún hecho particular que haya podido originar el episodio en el interior del lugar.



"Lo que se vio es que esta persona salió a fumar voluntariamente, no fue forzada ni se encontraba discutiendo con alguien más que lo haya puesto en esa posición", agregó Carranza.



De acuerdo a los testimonios aportados por los empleados del casino, luego de producirse las detonaciones se observó a una moto que circulaba por Moreno, mientras que en otras filmaciones de seguridad se detectó "un vehículo que realiza al menos seis disparos de arma de fuego contra los ventanales", agregó Carranza.



En ese sentido, el fiscal Schiappa Petra ordenó una serie de medidas para dar con la identidad de los autores del crimen y establecer la mecánica del hecho y la realización de la autopsia de rigor sobre el cadáver de Encino, para corroborar las lesiones que recibió durante el ataque.