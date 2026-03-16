Lo que debía ser una jornada puramente deportiva se vio empañada por un grave hecho de violencia en los alrededores del Estadio El Serpentario. Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, un hombre mayor de edad resultó herido de arma de fuego este domingo por la noche mientras se desarrollaba el encuentro futbolístico de Sportivo Desamparados y Marquesado por la sexta fecha del Torneo Apertura de Liga Sanjuanina de Fútbol.

La UFI Genérica investiga el ataque ocurrido este domingo. FOTO DIARIO HUARPE

El incidente tuvo lugar en la intersección de calles Roger Balet y Augusto Echegaray, específicamente en el sector donde habitualmente se realiza el cuidado de motos. A pesar de los disparos, el partido continuó desarrollándose con normalidad dentro del campo de juego, mientras afuera se desplegaba un fuerte operativo policial.

El estado de salud de la víctima

La víctima, cuya identidad aún no fue legalmente difundida, es un hombre mayor de edad que presentó un orificio de entrada y salida provocado por el proyectil. Tras el ataque, fue asistido por personal de Emergencias Médicas 107 y trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

El ataque sucedió en la zona de estacionamiento de motos. FOTO DIARIO HUARPE

Los primeros datos indican que el paciente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanece en observación bajo estricto control médico.

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Investigación y peritajes

En el lugar de los hechos trabajó personal de la Policía Científica, quienes lograron rescatar una vaina servida, elemento que será clave para determinar el calibre del arma utilizada y la trayectoria del disparo. Además, un auto que se encontraba estacionado en la zona del hecho sufrió daño material.

La Policía investiga los motivos del caso. FOTO DIARIO HUARPE

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y no se han informado detenciones vinculadas al hecho. La causa quedó bajo la intervención de la UFI Genérica, caratulada preventivamente como "Lesiones", mientras se intenta determinar si se trató de un ajuste de cuentas o un altercado fortuito en las inmediaciones del club.