Balearon a un hombre en una gresca en la famosa "Cueva del Chancho"

El pasado domingo se transformó en una jornada de extrema tensión en el departamento de Chimbas debido a un violento episodio ocurrido en la zona conocida como La Cueva del Chancho. En Villa Dorrego, un grupo de personas protagonizó un enfrentamiento que escaló rápidamente hasta el uso de armas de fuego, dejando como saldo a un hombre herido.

Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar tras un aviso al sistema de emergencias que advertía sobre una "pelea de gran magnitud en la que participaban numerosas personas y en la que algunos de los involucrados portarían armas de fuego". Al intervenir en el sitio, los efectivos de la Comisaría 17ª constataron que un hombre mayor de edad presentaba un impacto de bala en una de sus muñecas.

Dada la naturaleza del cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia que asistió al afectado en el lugar y luego lo trasladó a un centro de salud para recibir la atención médica correspondiente.

Actualmente, el personal policial se encuentra realizando las tareas de investigación para determinar cómo se desencadenó la pelea, identificar a todos los participantes y establecer quién efectuó el disparo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han brindado la identidad del lesionado en este hecho que continúa en etapa de investigación para esclarecer las circunstancias del violento cruce.