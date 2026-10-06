Un hombre de 49 años que trabajaba como limpia vidrios fue baleado durante la tarde de este lunes en la intersección de calle Salta y Sargento Cabral, en Capital. El ataque fue cometido por un sujeto que se movilizaba como acompañante en una motocicleta y que, después de efectuar el disparo, escapó junto al conductor del rodado.

La víctima quedó tendida a un costado de la calle luego de recibir el impacto de bala. Vecinos que se encontraban en la zona se acercaron para asistirlo y dieron aviso a los servicios de emergencia. Tras un llamado al 107, una ambulancia llegó hasta el lugar y trasladó al herido hasta el Hospital Rawson.

De acuerdo con la información aportada por los investigadores, el proyectil ingresó por el sector izquierdo del cuerpo, a la altura de la cadera. La lesión le impidió movilizarse por sus propios medios y requirió asistencia médica.

En las primeras horas posteriores al ataque, los investigadores indicaron que la vida del hombre no correría peligro y que permanece internado mientras se recupera de la herida. Su identidad no trascendió oficialmente.

Personal de la Comisaría 2ª, bajo el mando del comisario Pablo Escobar, intervino inicialmente en el lugar y realizó las primeras actuaciones. Posteriormente, la investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, cuyos funcionarios judiciales comenzaron a reunir elementos para determinar cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.

Una de las principales líneas que siguieron los investigadores surgió a partir de lo que habría manifestado la propia víctima. Según esa información, el hombre aseguró conocer al presunto autor del disparo y señaló que ambos mantenían problemas de vieja data.

Ese dato fue incorporado a la investigación y quedó bajo análisis de los funcionarios judiciales, que evaluaron la posibilidad de solicitar medidas para avanzar sobre los domicilios vinculados con los sospechosos. El objetivo fue identificar y localizar tanto al presunto autor del disparo como al hombre que conducía la motocicleta utilizada para escapar.

Los investigadores también analizaron posibles conflictos previos relacionados con la actividad que desarrollaba la víctima. El hombre solía instalarse como limpia vidrios en la zona de calle Salta y Sargento Cabral, donde ocurrió el ataque, y también trabajaba en las inmediaciones de Salta y Falucho.

Según trascendió, en esos sectores habría mantenido discusiones con otros trabajadores que realizaban la misma actividad, en posibles disputas vinculadas con el lugar donde cada uno desarrollaba su trabajo. Esa situación también fue incorporada como una de las líneas que se analizaron para determinar el motivo del ataque, aunque hasta el momento no se estableció oficialmente el móvil.

Después de la agresión, que ocurrió a las 18 horas, efectivos de Policía Científica trabajaron en la escena para levantar rastros y reunir elementos que permitieran reconstruir la secuencia. Entre las tareas realizadas se encontró la búsqueda de la vaina correspondiente al proyectil utilizado para atacar al hombre.

Además, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, tanto públicas como privadas. Las imágenes podrían resultar clave para establecer el momento exacto del ataque, determinar el recorrido y datos de la motocicleta y obtener infomración que permita identificar a los dos ocupantes.

La UFI Genérica continúa con la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo y avanzar en la identificación de los responsables.