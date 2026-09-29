Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue baleado durante un violento intento de robo en González Catán, partido de La Matanza. El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes y terminó con un tiroteo entre el efectivo y los delincuentes.

El policía herido es un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina, de 61 años, identificado como Farías. Al momento del ataque se encontraba en uso de una licencia extraordinaria y circulaba en un Toyota Etios por la calle Gallardo al 800.

Lo interceptaron para robarle el auto

Según la información difundida sobre el caso, el efectivo fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Yamaha. Los sospechosos comenzaron a disparar contra el vehículo con la intención de concretar el robo.

Uno de los proyectiles impactó contra el vidrio del lado del conductor. Ante el ataque, el policía utilizó su arma reglamentaria y respondió a los disparos.

El enfrentamiento terminó con tres personas heridas, entre ellas el custodio y los dos presuntos delincuentes. El suboficial recibió un disparo en el hombro y fue trasladado a un centro médico, donde quedó fuera de peligro.

Los dos sospechosos terminaron heridos

Uno de los presuntos asaltantes recibió un disparo en la espalda durante el intercambio de tiros. El segundo sospechoso fue trasladado por familiares hasta el Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que presentaba cinco impactos de bala.

De acuerdo con la información publicada por MDZ, ambos delincuentes fueron identificados y quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el ataque y avanzar sobre las circunstancias del intento de robo y el posterior enfrentamiento armado.

La reacción de Alejandra Monteoliva

La propia ministra de Seguridad se refirió al episodio a través de sus redes sociales. Confirmó que el suboficial pertenece a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional y que fue herido durante un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza.

Monteoliva expresó su respaldo al policía y a su familia y aseguró que los sospechosos deberán responder ante la Justicia.

“A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga”, manifestó la funcionaria.

El hecho quedó bajo investigación judicial mientras se intenta determinar la secuencia completa del tiroteo y la participación de los dos detenidos.