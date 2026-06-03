Balearon la casa del hermano de la Tota Santillán: "Está vivo de milagro"

Un clima de miedo absoluto rodea a la familia de la Tota Santillán tras un violento episodio ocurrido este 2 de junio. Mientras la justicia investiga las causas de la muerte del animador, su hermano Horacio Walter Carias, quien recientemente fue noticia por ser tajante con Fernanda Vives, sufrió un ataque directo a su propiedad.

El periodista Juan Etchegoyen dio los pormenores en su programa Mitre Live y señaló que "Quiero abrir el programa con una información de último momento que tiene que ver con un caso que sigo de cerca que es el de la Tota Santillán: ha pasado algo gravísimo".

El hecho sucedió en una vivienda ubicada en la calle José Ingenieros de la localidad de Luján. Según los testimonios recolectados por el comunicador, el ataque se produjo en un momento de calma familiar.

Etchegoyen relató que "Me cuentan que estaban en el domicilio en la calle José Ingenieros y que estaban tomando mate en familia en el jardín cuando de pronto escucharon dos disparos provenientes del exterior. Una locura total y la familia cree que esto tiene que ver con lo que denuncian sobre la Tota".

La situación genera una fuerte alarma ya que el entorno del conductor fallecido vincula este hecho con la causa principal. Al dar la noticia, el periodista manifestó que "La información que voy a dar quiero creer que marcará un antes y un después en la investigación de la muerte del conductor. Acaban de balear la casa del hermano de la Tota en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires". El material que circula sobre el incidente es impactante para quienes siguen el caso.

La desesperación de los seres queridos de Carias es evidente ante la reiteración de hechos de inseguridad. No es la primera vez que la familia se siente vulnerable en ese domicilio bonaerense, ya que en un robo anterior se sospechaba que buscaban un pendrive.

Etchegoyen explicó que "La familia de Horacio Walter Carias me cuenta la información y me envía imágenes que son escalofriantes. Repito: acaban de balear la casa del hermano de la Tota Santillán". La preocupación aumenta al recordar que la propiedad ya había sufrido otros ataques recientemente.

Para cerrar su informe, el conductor detalló que a la víctima "Ya le desvalijaron dos veces la casa y te di los detalles hace unos días y ahora esto. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia". Aunque todavía no hay responsables identificados ni confirmación oficial de los motivos, el miedo se instaló definitivamente en el corazón de la familia Santillán.