Balearon su casa, fue a buscar al agresor y le metieron un tiro a quemarropa

Una tarde de violencia extrema sacudió al departamento Pocito cuando un enfrentamiento derivado de viejos problemas personales terminó con un hombre herido de bala. El conflicto se originó inicialmente en el barrio Francisco Velert, sitio donde un sujeto con domicilio en el vecino barrio Cruce de los Andes efectuó disparos contra la casa de un hombre de apellido Núñez, con quien mantiene una enemistad de larga data.

Lejos de acudir a la policía para denunciar la agresión, Núñez decidió buscar a su rival para increparlo directamente en su propia vivienda. Al arribar al domicilio del atacante, la respuesta fue una agresión física directa y brutal. El acusado salió de la propiedad portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra Núñez. El impacto se localizó de lleno en la zona de las costillas del lado izquierdo del cuerpo, provocando un orificio de entrada.

Dada la gravedad del cuadro, profesionales médicos asistieron al herido en el sitio y lo trasladaron de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Actualmente, el hombre permanece internado bajo observación dentro del servicio de urgencias. En el caso interviene el personal policial de la Comisaría 7 y las autoridades judiciales de la UFI Genérica para esclarecer los pormenores del sangriento episodio.