Un grave hecho de violencia sacudió la tarde de este domingo en el barrio Costa Canal, en Concepción, Capital, cuando una vivienda fue atacada a balazos por desconocidos y una mujer de 28 años resultó gravemente herida. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson luego de recibir, al menos, tres impactos de arma de fuego. La víctima permanecía en el interior de su domicilio junto a sus tres hijos, según informó un familiar.

La vivienda atacada está ubicada en la esquina de calle Rogelio Cerdera y Amán Rawson.

El ataque ocurrió alrededor de las 19.30 en una vivienda ubicada sobre calle Rogelio Cerdera, a pocos metros de calle Mendoza. Según las primeras informaciones, varios sujetos que se movilizaban en un automóvil llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra la propiedad, efectuando una importante cantidad de disparos antes de escapar.

La mujer herida fue identificada como Marianela Hidalgo, de aproximadamente 28 años. De acuerdo con el relato de familiares, en ese momento se encontraba tomando mate y cuidando a sus tres hijos cuando los proyectiles atravesaron la puerta de chapa de la vivienda y la alcanzaron. Milagrosamente, ninguno de los menores resultó lesionado, pese a que habitualmente permanecen en el comedor, el sector por donde ingresaron varios de los disparos.

En el piso del comedor se podía ver desde afuera una mancha de sangre que sería de las heridas de la mujer.

Tras el ataque, la víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Según manifestaron allegados, recibió al menos tres impactos de bala, principalmente en las piernas, aunque existía la posibilidad de otra lesión de mayor gravedad. Al momento de publicación, las autoridades judiciales trabajaban para establecer con precisión el cuadro clínico de la mujer.

En el lugar del hecho quedaron evidencias de la violencia del ataque. Desde el exterior de la vivienda podían observarse impactos de proyectiles sobre una pared, el marco de la puerta y distintos sectores de la puerta de chapa, la cual fue perforada por los disparos. Uno de los proyectiles también impactó contra un televisor ubicado en el interior del inmueble.

En la pared al lado del marco de la puerta se puede ver uno de los impcatos de bala.

Familiares de la víctima señalaron que el ataque podría estar relacionado con un conflicto previo. Según explicó una fuente calificada a DIARIO HUARPE, el esposo de Hidalgo habría mantenido una pelea durante el sábado 20 de junio con otro hombre y esa disputa sería una de las hipótesis que manejaban los investigadores como posible desencadenante del ataque armado, aunque esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

Además, indicaron que el esposo de la mujer no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió la balacera. Una de las versiones recogidas en el lugar sostuvo que el automóvil utilizado por los agresores circuló por calle Rogelio Cerdera de este a oeste y se detuvo en la esquina de calle Amán Rawson. Desde allí, los ocupantes comenzaron una intensa seguidilla de disparos que, según testigos, sonó como una ráfaga debido a la rapidez con la que fueron efectuadas las detonaciones.

Personal policial y judicial trabajó en la escena para relevar vainas servidas, documentar los daños ocasionados por los disparos y avanzar con la investigación destinada a identificar a los autores del ataque. La causa permanecía en plena etapa investigativa mientras continuaban las medidas para esclarecer el violento episodio.