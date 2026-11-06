Baleó a un joven, estuvo prófugo ocho meses y lo atraparon en Rawson

Sergio Eduardo González, de 59 años, fue detenido en la localidad de Rawson luego de permanecer prófugo durante ocho meses de la Justicia. El sujeto era buscado por ser el sospechoso principal de balear a un adolescente identificado como G. B. durante una violenta pelea entre bandas vecinales.

El procedimiento policial comenzó cuando efectivos intentaron identificar al sospechoso en su domicilio de la manzana G, casa 10. González advirtió la presencia de la autoridad policial, aceleró su auto Chevrolet Onix de color negro y emprendió una veloz fuga por la zona bajo el mando operativo del subcomisario Miguel Gómez.

Luego de una extensa persecución por las calles del departamento, el hombre retornó a su vivienda, saltó las tapias traseras e ingresó a la propiedad de un vecino. La fuerza pública obtuvo la autorización judicial necesaria para allanar el inmueble colindante y finalmente concretó la detención del imputado.

El procedimiento no estuvo exento de violencia, ya que varios residentes del lugar agredieron con piedras a los uniformados presentes. Finalmente, González fue trasladado hasta las dependencias de la Comisaría 25ª, lugar donde permanece alojado a la espera de la correspondiente audiencia de formalización de la causa.

El hecho delictual original se desencadenó el 7 de febrero cerca del mediodía en las inmediaciones del barrio Malimán. En ese sitio, un sujeto a bordo de una camioneta Toyota Hilux negra disparó una pistola e impactó en la pierna del menor, quien requirió asistencia en el Centro de Salud René Favaloro.

Las investigaciones posteriores determinaron que la víctima resultaría ser nieto del atacante, quien escapó a pie abandonando el rodado. Cuatro días después del ataque, las autoridades ejecutaron seis allanamientos donde incautaron armas de diversos calibres, proyectiles, una pistola Bersa 9 milímetros, 96 gramos de cocaína y $2780000 en efectivo.