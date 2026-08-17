El empate 1-1 entre Boca y Platense dejó una jugada que generó fuertes reclamos en Vicente López. Jorge Baliño, árbitro del encuentro, rompió el silencio y explicó por qué no consideró penal una mano de Dylan Gorosito previa al gol anulado a Luciano Giménez, que hubiera significado el 2-0 para el Calamar.

La acción ocurrió en el segundo tiempo. Giménez controló la pelota y, en el intento de Gorosito por marcarlo, el balón impactó en la mano del defensor de Boca. Instantes después, también tocó la mano del delantero de Platense, quien terminó convirtiendo. Desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli, advirtieron esta última infracción y el tanto fue anulado.

Sin embargo, en Platense reclamaron que antes había existido una mano del futbolista xeneize que podía haber derivado en penal. Baliño explicó después del encuentro que recién pudo observar la acción una vez finalizado el partido y coincidió con la decisión tomada desde el VAR.

“Si bien la pelota pega en la mano, tengo consideraciones para que no sea sancionable por una cuestión de cercanía”, sostuvo el árbitro. Además, señaló que el balón fue hacia la mano y consideró que la posición del brazo de Gorosito “no es antinatural” teniendo en cuenta el movimiento defensivo que estaba realizando.

Por qué el VAR no llamó a Baliño

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de Lucas Novelli de no convocar a Baliño al monitor para revisar personalmente la primera mano.

El árbitro reconoció que podría discutirse quién debía tomar la determinación final, aunque respaldó la actuación del VAR. Según explicó, si desde la cabina consideraron que existían elementos suficientes para determinar que no había una infracción sancionable, no era necesario recomendar una revisión en campo.

Baliño también reveló que durante el partido no mantuvo un diálogo con Novelli específicamente sobre la mano de Gorosito. Cuando le preguntaron qué habría hecho si él hubiese estado a cargo del VAR, fue contundente: “Hubiera actuado de la misma manera”.

La decisión generó bronca en Platense, especialmente porque el supuesto 2-0 quedó invalidado y posteriormente Miguel Merentiel convirtió el tanto que selló el empate 1-1 para Boca.