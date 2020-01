Balneario marplatense echa a turistas por considerar que protagonizaron "escenas gays"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un balneario de la zona de Playa Grande en Mar del Plata echó de sus instalaciones a una pareja de hombres por considerar que habían protagonizado “escenas gays”.



Se trata de Gustavo Posati (30 años profesor de inglés) y Mariano Dominguez (31 años psicólogo) quienes viven en Capital Federal y vinieron el pasado fin de semana pero fueron echados del balneario. Ocean Club de Mar del Plata, ubicado a pocos metros de la escollera norte de esta ciudad balnearia bonaerense.



Posati contó a Télam que “el fin de semana pasada fuimos a Mar del Plata a visitar a nuestro amigo Sebastián Grimaldi quien nos invitó a pasar el día a la sombrilla que alquila su padre en el Ocean Club”.



“El padre de Sebastián es socio de esta concesión privada que posee el club en Playa Grande desde hace muchos años” aseguró.



Y agregó que “estábamos disfrutando un día fantástico entre música, mates y charlas pasando una jornada tranquila junto a la arena y el mar”.



“Al día siguiente miembros del Ocean Club se comunicó con el padre de Sebastián y le dijeron que solamente podía ir él sin invitados porque el día anterior habíamos estado haciendo ‘escenas gays’ y nos habíamos estado besando, lo cual no fue así” comenta.



Posati dijo “como mucho nos habremos dado la mano pero nunca hubo una escena fuera de lugar ya que no tenemos necesidad de ponernos a hacer ningún tipo de escena en la vía pública con mi pareja, vivimos juntos hace cerca de dos años”.



Ese día quisimos ingresar igual al lugar “y de manera inmediata nos pararon en la puerta y nos dijeron que no podíamos entrar por lo que pedimos una explicación.



"Nos dijeron que `una señora se había quejado de que el día anterior nos habíamos estado besando y que no podíamos hacer eso porque era un lugar de familia", al que nosotros respondimos “estamos casi casados y también somos familia".



Posati dijo que cuenta con videos filmados con el celular de su amigo donde se ve la discriminación sufrida.



El profesor de inglés destacó que “ingresamos como lo habíamos hecho el día anterior, sin embargo en el día de ayer nos enteramos por medio de nuestro amigo marplatense (Sebastián) que el club había decidido echar a su padre de manera inminente”.



Debido a lo sucedido, la pareja de Gustavo y Mariano decidieron hacer la denuncia correspondiente ante el INADI y contratar una abogada para que se ocupe del daño moral y los perjuicios ocasionados tanto al padre de su amigo como a ellos.