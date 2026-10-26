Lionel Messi vuelve a estar entre los candidatos al Balón de Oro 2026 y este lunes 26 de octubre tendrá una nueva oportunidad de ampliar su propio récord. El capitán argentino integra la lista de 30 nominados al premio que distingue al mejor futbolista de la temporada 2025-2026, en una ceremonia que se realizará por primera vez en Londres y que marcará el 70.º aniversario del galardón.

La gala tendrá lugar en el London Palladium Theatre y comenzará a las 17, hora argentina. Messi, actualmente en Inter Miami, es el máximo ganador histórico del reconocimiento que entrega la revista France Football, con ocho trofeos obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Una nueva consagración lo llevaría a nueve premios y ampliaría su ventaja sobre los demás futbolistas que recibieron esta distinción.

Los argentinos nominados al Balón de Oro 2026

Messi no será el único representante de la Argentina en la ceremonia. Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, también figura entre los 30 candidatos al premio principal.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez está nominado al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada. De esta manera, el fútbol argentino tendrá representantes en dos de las principales categorías de la gala.

Quiénes compiten con Messi por el premio

La lista de candidatos reúne a figuras de distintas ligas europeas y del fútbol internacional. Entre los nombres destacados aparecen Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Rodri y Ousmane Dembélé, ganador de la edición 2025.

La elección contempla el rendimiento individual de los jugadores, sus aportes a los equipos y los logros conseguidos durante el período evaluado. La nominación de Messi vuelve a ubicarlo en la disputa internacional, aunque el resultado se conocerá durante la ceremonia.

A qué hora es la gala y cómo verla

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en Londres, con inicio previsto para las 17 en Argentina.

Fecha: lunes 26 de octubre.

Hora en Argentina: 17.

Lugar: London Palladium Theatre, Londres.

Transmisión: a través de DAZN y los canales oficiales del Balón de Oro, según la disponibilidad en cada territorio.

La edición de este año será especial por los 70 años del premio y por la elección de Londres como sede por primera vez, en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro, en 1956.