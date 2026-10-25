La inteligencia artificial se metió en la discusión por el Balón de Oro 2026 y ya tiene sus candidatos para quedarse con el premio individual más importante del fútbol. Según las predicciones difundidas por distintos sistemas, ChatGPT y Gemini eligieron al español Lamine Yamal, mientras que Grok se inclinó por el inglés Harry Kane.

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, desde las 17, hora argentina. La gala reconocerá a los futbolistas más destacados de la temporada 2025-2026 y tendrá un significado especial, ya que el galardón cumple 70 años desde su creación.

Aunque las proyecciones tecnológicas aportan una mirada sobre los posibles ganadores, no representan un resultado oficial ni garantizan quién recibirá el premio. La decisión final dependerá de la votación del jurado correspondiente.

Por qué la IA eligió a Lamine Yamal

ChatGPT y Gemini coincidieron en señalar a Lamine Yamal como principal candidato. Entre los argumentos difundidos aparece su protagonismo en el Barcelona, su influencia en el juego y el rendimiento que tuvo durante la temporada.

Gemini destacó especialmente su capacidad para desequilibrar y su impacto pese a su juventud. ChatGPT también se inclinó por el futbolista español al ponderar sus actuaciones y la conquista del Mundial con su selección.

Sin embargo, no todas las herramientas coincidieron. Grok, el sistema de inteligencia artificial asociado a la red social X, eligió a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, al destacar sus registros goleadores con el club alemán y la selección de Inglaterra.

Las diferencias entre los pronósticos muestran que las herramientas pueden llegar a conclusiones distintas según los datos y los criterios que ponderan. Por eso, sus respuestas deben tomarse como estimaciones y no como certezas.

Messi busca su noveno Balón de Oro

Entre los 30 nominados aparece Lionel Messi, que llega a la gala como el máximo ganador histórico del premio, con ocho consagraciones. El capitán argentino obtuvo el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

También figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y otro de los representantes argentinos en la lista.

Pese a la trayectoria de Messi y a sus actuaciones en el Inter Miami, las predicciones de ChatGPT, Gemini y Grok difundidas por TN no lo señalaron como ganador. De todos modos, la nominación mantiene al rosarino entre los futbolistas que compiten por el reconocimiento.

Una ceremonia histórica en Londres

La edición 2026 del Balón de Oro se celebrará por primera vez en Londres, en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio, creado en 1956 por la revista France Football.

Además del galardón masculino, durante la ceremonia se entregarán premios en otras categorías del fútbol femenino y masculino, incluidos reconocimientos a jóvenes talentos, arqueros, entrenadores y equipos.

La expectativa se concentra ahora en la gala de este lunes, cuando se conocerá si las predicciones de la inteligencia artificial se acercan al resultado final o si el jurado elige a otro de los candidatos.