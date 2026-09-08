France Football dio a conocer este martes todos los nominados al Balón de Oro 2026, en una edición que tendrá su ceremonia el próximo 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

La gala contará con 13 categorías y tendrá una fuerte presencia argentina: Lionel Messi y Lautaro Martínez competirán por el Balón de Oro masculino, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez aparece entre los candidatos al Trofeo Yashin.

Balón de Oro masculino

Los 30 candidatos son:

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, João Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Ferran Torres, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.

Balón de Oro femenino

Las 30 nominadas son:

Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir y Tessa Wullaert.

Trofeo Yashin masculino

Los candidatos al mejor arquero son:

Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Unai Simón, Vozinha y Matvey Safonov.

Trofeo Yashin femenino

Las cinco candidatas son:

Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.

Trofeo Kopa masculino

El premio al mejor joven tiene como candidatos a:

Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery.

Trofeo Kopa femenino

Las cinco jóvenes nominadas son:

Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Yohannes.

Trofeo Johan Cruyff masculino

Los candidatos a mejor entrenador son:

Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

Trofeo Johan Cruyff femenino

Las candidatas a mejor entrenadora son:

Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen, Pere Romeu y Elena Sadiku.

Club masculino del año

Los cinco clubes nominados son:

Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint-Germain.

Club femenino del año

Las instituciones candidatas son:

Barcelona, Bayern Múnich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon.

Las tres categorías sin lista previa

La gala también entregará el Trofeo Gerd Müller masculino, destinado al máximo goleador de la temporada; el Trofeo Gerd Müller femenino, para la máxima goleadora; y el Premio Sócrates, que reconoce una iniciativa solidaria o de impacto social vinculada a un futbolista.

A diferencia de las otras categorías, estos tres reconocimientos no cuentan con una lista previa de nominados publicada. Los ganadores se conocerán durante la ceremonia.