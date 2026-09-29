La cuenta oficial del Balón de Oro publicó un particular video sobre Lionel Messi luego de que cerrara la votación para la edición 2026 del prestigioso premio. El momento elegido para compartir las imágenes llamó la atención de los fanáticos y volvió a poner al argentino en el centro de la escena.

El material reúne tres goles de Messi con la camiseta de Inter Miami y fue publicado cuando los 100 periodistas que integran el jurado internacional ya habían enviado sus elecciones. Por eso, la publicación rápidamente generó expectativa mientras crece la incertidumbre sobre quién será el ganador.

Sin embargo, el posteo no hizo ninguna referencia al resultado de la votación ni confirmó que Messi haya sido elegido. El ganador recién será anunciado oficialmente durante la ceremonia de entrega.

El posteo del Balón de Oro sobre Messi en su cuenta oficial. (Foto: @ballondor/X)

Messi espera por un nuevo Balón de Oro

Messi es uno de los 30 futbolistas nominados para la edición 2026 y buscará sumar un nuevo reconocimiento individual a su carrera. El rosarino ya ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades y es el máximo ganador histórico del premio.

La votación tomó en cuenta el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial. Entre los criterios considerados estuvieron el rendimiento individual, el carácter decisivo de las actuaciones, los títulos colectivos y el juego limpio.

Cada integrante del jurado debió elegir a diez jugadores. El primero recibió 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10 y luego la puntuación descendió hasta un punto para el décimo elegido.

Cuándo se conocerá al ganador

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá finalmente quién se queda con el premio correspondiente a la temporada 2025/26.

Además de Messi, entre los 30 nominados aparecen figuras como Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Vinícius Jr., Erling Haaland y Harry Kane, entre otros.

Mientras tanto, el llamativo video publicado por la cuenta oficial del premio volvió a instalar el nombre de Messi en la conversación. Aunque no existe confirmación sobre el resultado, el momento en que apareció el posteo fue suficiente para aumentar la expectativa de los hinchas hasta la gala del 26 de octubre.