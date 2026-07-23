Aunque la Selección argentina no pudo conseguir el bicampeonato mundial tras caer ante España en la final, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Esta vez no fue por una asistencia, un gol o un récord, sino por una publicación de la página oficial del Balón de Oro que despertó expectativa entre sus seguidores.

El artículo, firmado por el periodista Théo Troude y titulado “¿Puedes ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?”, eligió al capitán argentino como imagen principal y repasó la relación entre el Mundial y el premio individual más importante del fútbol.

La publicación generó especulaciones sobre la posibilidad de que Messi consiga su noveno Balón de Oro, luego de una actuación destacada durante el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje del Balón de Oro que ilusionó a los fanáticos de Messi

Uno de los puntos centrales del artículo fue recordar que, si bien ganar la Copa del Mundo suele tener un peso importante en la elección, no representa una condición obligatoria para quedarse con el galardón.

El texto repasó los antecedentes de los años mundialistas y destacó que cuatro de los últimos siete Balones de Oro disputados en temporadas con Mundial fueron obtenidos por futbolistas que levantaron la copa:

Zinedine Zidane en 1998.

Ronaldo en 2002.

Fabio Cannavaro en 2006.

Lionel Messi en 2022.

Sin embargo, también recordó casos en los que el ganador del Balón de Oro no fue campeón del mundo. Entre ellos aparecen Messi en 2010, Cristiano Ronaldo en 2014 y Luka Modric en 2018.

La frase que más llamó la atención fue la conclusión del artículo: “Ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro. Para ganarlo, hay que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo en el Mundial”.

Muchos interpretaron ese mensaje como una referencia indirecta al delantero argentino y a su rendimiento durante la Copa del Mundo.

Los números de Messi en el Mundial 2026

Más allá del resultado final, Messi volvió a ser una de las figuras del torneo. A sus 39 años, el rosarino terminó el Mundial con números destacados:

8 goles.

4 asistencias.

Su desempeño volvió a ponerlo en la conversación por un premio que ya ganó en ocho oportunidades y que podría sumar un nuevo capítulo a una carrera histórica.

La dificultad: competir desde la MLS

Uno de los factores que podría jugar en contra del argentino es su participación en el fútbol estadounidense con Inter Miami. La MLS suele ser considerada una competencia de menor nivel respecto de las principales ligas europeas, un aspecto que puede influir en la votación.

Aun así, el impacto de Messi a nivel internacional, sus estadísticas y su actuación en el Mundial lo mantienen como uno de los nombres que estarán bajo análisis cuando llegue el momento de definir al próximo ganador del Balón de Oro.

La posibilidad de un noveno premio mantiene abierta una nueva página en la carrera del futbolista argentino más ganador de la historia.