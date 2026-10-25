Brasil extendió este domingo dos horas el horario de votación del histórico balotaje presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La medida fue ordenada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, quien dispuso que los centros electorales permanezcan abiertos hasta las 19, hora de Brasilia y de Argentina, debido a graves inconvenientes registrados con el transporte público en distintos puntos del país.

La decisión busca dar más tiempo a los ciudadanos para llegar a los lugares de votación y participar de una elección que enfrenta al actual mandatario, Lula, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los problemas de movilidad alteraron el desarrollo de la jornada electoral y motivaron la intervención judicial para extender el horario de cierre de las urnas.

Una jornada electoral marcada por las dificultades

La extensión del horario se dispuso en medio de complicaciones con el transporte público que afectaron a diferentes zonas de Brasil. La medida modifica el cronograma previsto para el cierre de los centros de votación y busca evitar que los inconvenientes logísticos impidan ejercer el derecho al voto.

El balotaje concentra la atención regional por el impacto que puede tener su resultado en la política brasileña y en las relaciones con el resto de América Latina.

Lula y Flávio Bolsonaro disputan la presidencia

La segunda vuelta enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), y a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). La elección representa una disputa entre dos espacios políticos con posiciones contrapuestas sobre el rumbo económico, social e institucional del país.

La contienda también tiene repercusiones en Argentina, donde el presidente Javier Milei expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que el dirigente peronista Sergio Massa manifestó su apoyo a Lula.

Con la extensión de dos horas, las autoridades electorales buscan que la jornada pueda desarrollarse hasta las 19, mientras el país espera los resultados de una elección clave para su futuro político.