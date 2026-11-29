La Policía de San Juan y la Justicia de Faltas encabezan las acciones frente al ingreso de niños, jóvenes y adultos al río San Juan y a los canales de riego. Con la suba de temperaturas y la mayor erogación de agua desde el dique Ignacio de la Roza, numerosos ciudadanos buscan refrescarse en estos cauces pese a las prohibiciones vigentes y al peligro extremo. Ante este escenario, el sistema judicial dispone de herramientas legales para aplicar severos castigos a quienes pongan en riesgo la seguridad pública o afecten servicios esenciales.

La normativa provincial establece que meterse al agua no dispara una sanción de forma automática, ya que primero debe acreditarse la infracción con intervención judicial. Sin embargo, los artículos 172 y 197 del Código de Faltas prevén penas que combinan trabajos de utilidad pública, días de arresto y fuertes desembolsos económicos.

En términos monetarios, la unidad JUS equivale a 20 unidades tributarias valuadas actualmente en $50 cada una, lo que eleva el rango de las sanciones desde los $100.000 hasta los $300.000 según la gravedad del hecho.

Qué dice el Código de Faltas

Quienes obstaculicen, impidan o alteren el funcionamiento de un servicio esencial público o privado quedan alcanzados por el artículo 172 de la legislación. Esta falta se castiga con trabajos comunitarios, un arresto máximo de 15 días y multas de hasta 300 JUS. Por otra parte, el artículo 197 sanciona el aprovechamiento abusivo de las aguas cuando se desvía, modifica o interrumpe el curso correspondiente a terceros, fijando penas de hasta 100 JUS, tareas comunitarias o cinco días de detención.

Esta última figura legal se aplica cuando los bañistas taponan u obstruyen los canales para alterar el recorrido hídrico o incrementar el caudal en zonas específicas. Tales maniobras perjudican directamente la distribución del agua destinada al riego productivo en la provincia.

Debido a esto, las autoridades remarcan que alterar la infraestructura hídrica constituye una falta grave que será perseguida por los organismos competentes para resguardar el recurso y evitar daños mayores a los usuarios.

Operativos de control en el río San Juan

De manera paralela, la fuerza policial sostiene un despliegue territorial desde que inició la liberación de agua en el dique Ignacio de la Roza. El operativo abarca el tramo comprendido entre esa presa y el puente de Albardón mediante patrulleros, efectivos de la División Motorizada y personal de la División Montada. Los controles buscan impedir el acceso a sectores donde la fuerza de la corriente y la profundidad representan una amenaza mortal para los ciudadanos.

Desde la fuerza anticiparon que la vigilancia en las márgenes se intensificará debido al ensanchamiento del cauce y al incremento del caudal. Además, advirtieron que el terreno presenta pozos o depresiones que alcanzan los dos o tres metros de profundidad y aclararon que no existen zonas habilitadas como playas para bañistas. Por estos motivos, solicitaron expresamente a toda la población sanjuanina que desista de sumergirse en el río para evitar tragedias durante la temporada estival.

El peligro extremo en los canales de riego

La inquietud oficial abarca también a la red de canales de riego, estructuras diseñadas exclusivamente para transportar agua a gran velocidad sin medidas de seguridad recreativa. Históricamente, cauces como el canal Benavídez y el canal Céspedes fueron escenario de múltiples muertes por inmersión entre chicos y adultos.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de este año en el canal Benavídez, donde falleció un adolescente de 13 años generando una profunda conmoción social que las autoridades buscan impedir que se repita.

Las 5 playas públicas autorizadas

Para evitar accidentes fatales y garantizar un verano seguro a la comunidad, el Gobierno de San Juan —mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias— definió los únicos cinco sectores públicos habilitados con playas seguras y boyadas en la provincia. Según la información difundida por DIARIO HUARPE, los cinco sectores autorizados con guardavidas son: