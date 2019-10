Bancarios evocó "el regreso de la democracia" en el gremio, y un nuevo Día del Trabajador del sector

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria (AB) celebró un nuevo aniversario de las elecciones que posibilitaron en 1983 el retorno de la democracia y saludó a los trabajadores de la actividad ante la próxima conmemoración de otro Día del Bancario, no laborable, el 6 de noviembre, y los 95 años de la creación del sindicato.



Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, secretarios general y de Prensa, realzaron hoy en un comunicado "el triunfo popular del 27 de octubre" último, que puso fin al gobierno de Mauricio Macri, quien perjudicó "a la mayoría de argentinos en beneficio de muy pocos".



"Su gobierno provocó cada vez más pobres y hambre y menos empresas productivas y trabajo. El sistema financiero está en riesgo, la banca pública vaciada, la desregulación y especulación extrema benefician a los usureros con ganancias fáciles y préstamos a un Estado al borde del quebranto y lejos de intermediar al servicio de la producción", dijeron.



Los dirigentes realzaron "la defensa del poder adquisitivo del salario de los bancarios, de los derechos laborales y la lucha para impedir los despidos", por lo que esa confrontación provocó "persecución, extorsiones y despojo de aportes al sindicato y su obra social".



"Esa extorsión primó en particular durante las negociaciones paritarias. La Bancaria fue excluida de la 'Mesa de Innovación Tecnológica del Banco Central' (BCRA), que pretendió resignación a la pérdida de puestos y condiciones laborales y que se aceptara en el convenio colectivo la no actualización a la nueva organización del trabajo", añadieron.



Palazzo y Berrozpe aseguraron que el gremio "se constituyó en referencia para el movimiento sindical al promover la unidad y confluir en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, y fue protagonista en la articulación del Frente de Todos junto a amplios sectores, que incluyó a dos integrantes del Secretariado Nacional del sindicato, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros", puntualizaron los sindicalistas.



Bajo el título "Hacer realidad la esperanza", el documento de la Bancaria sostuvo que hay fuerza para superar "la crítica situación económico-social e institucional, y para remover los obstáculos que impiden la vigencia de derechos laborales y la justicia social".