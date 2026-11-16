El Banco San Juan avanza hacia una fusión con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Nuevo Banco de Entre Ríos, en una reorganización impulsada por el Grupo Petersen que podría concretarse a mediados de 2027. Aunque la operación contempla importantes cambios societarios, la entidad aseguró que no están previstas modificaciones en la atención habitual ni cierres de sucursales en la provincia.

El proyecto busca integrar las tres instituciones bajo una misma estructura administrativa y societaria, con el Nuevo Banco de Santa Fe como entidad absorbente. La operación todavía debe completar las autorizaciones correspondientes y contempla la creación de una nueva identidad comercial.

Desde el Banco San Juan informaron que continuará cumpliendo sus compromisos con la provincia y mantendrá su función como agente financiero del Estado. Esto incluye la continuidad de los servicios que actualmente presta a los clientes y organismos públicos.

Qué pasará con los clientes del Banco San Juan

Una de las principales preocupaciones ante la posible fusión está relacionada con las cuentas bancarias, las sucursales y los servicios que utilizan diariamente los sanjuaninos.

La entidad aseguró que no prevé modificaciones en la atención ni en su presencia territorial. Por el momento, tampoco se anunciaron cambios específicos para las cuentas sueldo, las tarjetas o los servicios digitales.

Sin embargo, todavía no se conocen todos los detalles operativos de la integración prevista para 2027. El Grupo Petersen busca concentrar recursos, ampliar su capacidad crediticia e invertir en nuevas tecnologías para competir con las principales entidades financieras del país.

La Provincia conserva el 16,78% de las acciones

La reorganización también abre interrogantes sobre la participación del Gobierno de San Juan en la nueva estructura bancaria.

Actualmente, la Provincia posee el 16,78% de las acciones del Banco San Juan, participación que mantiene desde la privatización de la entidad en 1996. El principal accionista es Petersen Inversiones S.A., con el 70,14% del capital.

Esta participación permite al Estado provincial tener representación en la conducción del banco y recibir utilidades cuando se aprueba su distribución.

Con la eventual absorción por parte del Nuevo Banco de Santa Fe, todavía resta conocer cómo quedará reflejada la participación accionaria sanjuanina y qué representación tendrá el Gobierno provincial en la entidad resultante.

La fusión todavía necesita autorizaciones

Uno de los principales avances ocurrió en Entre Ríos, donde la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 27 votos afirmativos, un proyecto que habilita la reorganización de su banco provincial.

La iniciativa deberá completar su tratamiento legislativo y los procedimientos regulatorios correspondientes. El proceso cuenta con una opinión preliminar favorable del Banco Central, pero todavía no constituye una autorización definitiva.

El objetivo empresarial es conformar una entidad de mayor dimensión y capacidad de financiamiento, con especial interés en sectores productivos como la minería, la energía y los hidrocarburos.

En este escenario, San Juan aparece como una provincia estratégica por sus proyectos mineros y la necesidad de financiamiento de empresas y proveedores vinculados con esa actividad.

Si se cumplen los plazos previstos, la integración comenzaría a materializarse durante 2027, mientras el Banco San Juan asegura que mantendrá sus servicios habituales en la provincia.