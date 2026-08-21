El crecimiento de la actividad minera en San Juan sumó un nuevo paso en materia de desarrollo comunitario. Grupo Petersen informó la firma de un acuerdo marco entre Banco San Juan, la Fundación Banco San Juan y Vicuña con el objetivo de impulsar iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades locales en los departamentos de Jáchal e Iglesia, dos de las comunidades más vinculadas al desarrollo de los proyectos mineros que la compañía lleva adelante en la provincia.

Según comunicó el grupo empresario, el convenio busca articular las capacidades del sistema financiero, la inversión social y la industria minera para generar nuevas oportunidades vinculadas a la educación, la formación y el desarrollo de las comunidades. La iniciativa será canalizada a través de la denominada Unidad Minera del Grupo Petersen, integrada por Banco San Juan y su fundación.

El primer eje de trabajo estará centrado en programas educativos y de formación. De acuerdo con lo informado, las acciones apuntarán a potenciar el talento local y ampliar las oportunidades laborales y productivas que se generan a partir del crecimiento del ecosistema minero en la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Laura Adamoli, secretaria ejecutiva de la Fundación Banco San Juan, explicó que el acuerdo establece un marco de trabajo conjunto entre las instituciones participantes para avanzar en iniciativas destinadas al desarrollo de las comunidades de Jáchal e Iglesia. Según detalló, las primeras acciones estarán enfocadas en educación y formación, en línea con los objetivos definidos por las organizaciones firmantes. Incluso destacó que esta semana avanzarán en el marco de otras iniciativas similares de la fundación con el Ministerio de Educación en escuelas de Jáchal. En este caso, con la entrega de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la educación de los alumnos de cara a la minería.

La firma del convenio contó con la participación de Silvina Bellantig, directora de Banco San Juan y líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen; Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña; e Hilda Callegaro, presidenta de Fundaciones Grupo Petersen. La firma ocurrió en las oficinas del Banco San Juan, en la provincia.

El acuerdo se produce en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera en San Juan, impulsada principalmente por el desarrollo del distrito Vicuña, integrado por los proyectos José María y Filo del Sol.