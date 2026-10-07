Los bancos argentinos tendrán cinco días consecutivos sin atención presencial al público en noviembre. El cierre comenzará el viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 inclusive, por la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y dos jornadas establecidas con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

El esquema fue confirmado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que incorporó el 10 de noviembre como feriado bancario en todo el país mediante la Comunicación A 8487.

Por qué no habrá bancos del 6 al 10

El cierre comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador Bancario. Por ese motivo, las entidades financieras no brindarán atención presencial.

A ese día se sumarán el sábado 7 y domingo 8, jornadas en las que habitualmente las sucursales permanecen cerradas.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino por la visita oficial del papa León XIV. La medida fue establecida por el Decreto 1103/2026.

Finalmente, el martes 10 de noviembre también permanecerán cerrados los bancos, pero en este caso por un feriado bancario dispuesto específicamente por el BCRA a raíz de la visita del Pontífice.

Cuándo volverá la atención presencial

De esta manera, las sucursales no atenderán durante cinco jornadas consecutivas:

Viernes 6: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7: fin de semana.

Domingo 8: fin de semana.

Lunes 9: feriado nacional por la visita del Papa.

Martes 10: feriado bancario dispuesto por el BCRA.

La atención presencial se retomará posteriormente, aunque en la provincia de Buenos Aires habrá además un feriado especial el miércoles 11 de noviembre.

Qué se podrá hacer durante el cierre

El cierre de las sucursales no significa que todas las operaciones bancarias queden suspendidas. Durante los feriados continuarán disponibles distintos servicios mediante home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y billeteras electrónicas.

Los clientes podrán realizar, entre otras operaciones, transferencias, pagos de servicios y consumos con tarjetas. También podrán efectuar extracciones y otras gestiones a través de los cajeros automáticos.

Por eso, quienes necesiten realizar trámites presenciales, operaciones por ventanilla o gestiones que requieran atención de empleados deberán tener en cuenta el cierre y anticiparse al jueves 5 de noviembre.