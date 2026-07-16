Bandera de Malvinas: la historia de cómo llegó a manos de la Selección

Un pedazo de sábana de hotel pintado de urgencia se convirtió en el símbolo de la histórica jornada en Atlanta. Tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en el Mundial 2026, los futbolistas argentinos lucieron una bandera blanca con letras negras que expresaba la soberanía sobre las islas. El elemento, prohibido por las normas de seguridad del estadio debido a su carácter político, fue lanzado desde la tribuna y terminó en el centro de los festejos.

La imagen de Giovani Lo Celso con el trapo en el campo de juego recorrió el mundo de inmediato. En redes sociales se viralizó el origen de la tela. Una usuaria llamada miuchi (@Milo20154) reveló en la plataforma X que "la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel".

Esta versión coincide con el testimonio del defensor Gonzalo Montiel, quien declaró: "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento". Además, el periodista Nelson Castro señaló en Telenoche que un espectador la arrojó al campo y luego se la entregaron a los futbolistas.

El cruce deportivo estuvo marcado por la carga emocional de la guerra de 1982 y la tradicional rivalidad que se consolidó en México 1986. Al ser consultado sobre el mensaje, Leandro Paredes afirmó: "Y siempre serán argentinas". En sintonía, el goleador Lautaro Martínez admitió: "Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial".

Por su parte, Lisandro Martínez reflexionó sobre el significado para los sobrevivientes del conflicto bélico y expresó: "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando". El defensor también agregó que los jugadores "mostraron esa bandera y afirmaron que las islas nos pertenecen".

Este acto podría traer consecuencias de la FIFA por violar el reglamento que prohíbe manifestaciones políticas en los estadios. Previo al duelo, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, había avisado que no se permitiría el ingreso de pancartas con mensajes provocativos, aclarando que dicha consigna entraba en esa categoría para el operativo local. La Asociación del Fútbol Argentino ya cuenta con un antecedente en 2014, cuando recibió una multa de 30.000 francos suizos por exhibir el mismo lema antes de la Copa del Mundo en Brasil.